TikTok veut à tout prix éviter d’être bannie, le PDG assure que l’application est « sûre »

TikTok pourrait bien disparaître du marché américain, si le PDG de l’application n’arrive pas à convaincre le Congrès de revenir sur sa décision. Selon lui, l’application est sécurisée, mais ce n’est pas l’avis de tous.

TikTok est actuellement en très mauvaise posture dans plusieurs parties du monde. La Commission européenne avait par exemple banni l’application auprès de ses membres, et le Sénat a lui aussi ouvert une enquête pour évaluer les dangers de son algorithme. Plus important encore, le réseau social vit peut-être ses derniers jours aux États-Unis, pourtant l’un des marchés les plus importants.

En effet, les États-Unis pourraient bientôt bannir l’application de leur pays, sous fond de soupçons d’espionnage et de sécurité douteuse pour les données personnelles des utilisateurs américains. Évidemment, TikTok ne va pas se laisser faire, et le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a désormais bien l’intention de rassurer le Congrès.

Les États-Unis veulent bannir TikTok

Au début du mois, l'administration Biden a exigé que ByteDance, la société mère chinoise de l'application, vende sa participation dans l'application. En d’autres termes, le gouvernement américain cherche à contraindre les propriétaires chinois de l’application à revendre leurs parts. Ces dernières seraient ensuite rachetées par des investisseurs américains, et cela éviterait à l’application d’être banni du pays.

D’après les autorités américaines, l’application serait tout simplement dangereuse pour la sécurité des Américains. Chris Wray, directeur du FBI, a déclaré au début du mois à la commission sénatoriale du renseignement que Pékin avait la capacité de contrôler le logiciel sur des millions d'appareils en raison de sa relation avec ByteDance. Plus d'une douzaine de pays ont déjà introduit des interdictions totales, partielles ou dans le secteur public de TikTok pour des raisons de sécurité nationale.

Alors que certains sont inquiétés du fait que l'application pourrait être infiltrée par le gouvernement chinois afin d'espionner les utilisateurs américains ou d'accéder à leurs données, d'autres se sont alarmés de la possibilité que le gouvernement chinois utilise l'application pour diffuser de la propagande auprès du public américain. D'autres inquiétudes ne concernent pas uniquement TikTok, mais plus largement le potentiel des plateformes de médias sociaux à entraîner les jeunes utilisateurs dans des dérives néfastes, sans parler de l’addiction qu’elles provoquent.

TikTok rassure, son application n’est pas dangereuse

De son côté, le parti communiste chinois a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que TikTok menaçait la sécurité nationale. Le PDG de l’entreprise devra désormais répondre aux questions des législateurs américains qui s'inquiètent des effets de la plateforme de médias sociaux sur sa jeune base d'utilisateurs et des risques éventuels pour la sécurité nationale posés par l'application populaire, qui a été fondée par des entrepreneurs chinois.

Shou Zi Chew assure régulièrement que l'application de partage de vidéos s'engage à assurer la sécurité des utilisateurs, la protection des données et la sécurité, et à maintenir la plateforme à l'abri de l'influence du gouvernement chinois.

Au début du mois, lors d’une conférence de la Hardvard Business Review, le PDG a réaffirmé que « Le gouvernement chinois n’a jamais demandé les données des utilisateurs américains ». « Nous l'avons dit publiquement, même si on nous les demandait, nous ne les fournirions pas », assurait-il. Il ajoutait d’ailleurs que « toutes les données des utilisateurs américains sont stockées, par défaut, dans l'infrastructure Oracle Cloud » et que « l'accès à ces données est entièrement contrôlé par le personnel américain ». Cependant, cela ne semble pour l’instant pas suffire à rassurer les autorités américaines.

Pourtant, il faudra bien que le PDG arrive à convaincre le Congrès de faire marche arrière s’il veut conserver les 150 millions d’utilisateurs de TikTok aux États-Unis. « C'est presque la moitié des États-Unis qui viennent sur TikTok pour se connecter, créer, partager, apprendre ou simplement s'amuser », a souligné Chew. « Cela arrive à un moment charnière pour nous. Certains politiciens ont commencé à parler d'interdire TikTok, et maintenant cela pourrait priver TikTok de 150 millions d'entre vous ».