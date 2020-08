TikTok va enfin payer les créateurs de contenu, comme YouTube et Twitch

TikTok se décide à passer à la caisse. Le réseau social chinois va procéder à un premier virement issu du « TikTok Creator Fund », une cagnotte de 200 millions de dollars destinée à aider les créateurs de contenus les plus influents de la plateforme.

Mieux vaut tard que jamais comme dit l’adage. Alors que TikTok a récemment fêté ses deux ans d’existence, le réseau social vient enfin d’annoncer qu’il allait procéder à une première vague de paiement à destination de ses créateurs de contenus les plus influents. Ces rétributions viennent d’un fond mis en place par TikTok à la fin juillet 2020.

Baptisée « TikTok Creator Fund », cette cagnotte de 200 millions de dollars a été créée pour « soutenir les créateurs ambitieux qui cherchent des opportunités pour faire carrière » via l’application. Les détails concernant les paiements ne sont pas encore connus, et on ne sait pas par exemple à quelle fréquence surviendront ces versements ni quel sera leur montant. Un porte-parole a toutefois précisé que ce système allait être pérennisé.

À lire également : TikTok – Microsoft veut racheter 100 % du réseau social y compris en Europe

Un milliard de dollars d’ici trois ans

Par ailleurs, ce fonds destiné aux créateurs atteindra le milliard de dollars d’ici les trois prochaines années. Pour l’heure, 19 créateurs vont donc profiter de cet argent parmi David Dobrik, Brittany Tomlinson, Cheyenne Jaz Wise ou encore Ross Smith. Certains d’entre eux ont d’ores et déjà une carrière sur YouTube, mais la plupart des créateurs de la liste ne sont pas présents sur d’autres plateformes qui proposent de la monétisation.

Pour prétendre à l’obtention de cette « bourse », les créateurs doivent « être âgés de 18 ans et plus, avoir une base de 10 000 spectateurs, avoir cumulé 10 000 vues avec leurs vidéos au cours des 30 derniers jours et publier un contenu original« . Pour l’heure, ces fonds ne sont destinés qu’aux créateurs américains, mais la division européenne de TikTok a récemment lancé une opération similaire.

Un fond européen en préparation

Début août 2020, TikTok Europe a mis en place en France et dans d’autres pays du Vieux Continent un « fond européen pour les créateurs TikTok ». Pour cette première année, ce fonds sera doté d’une enveloppe de 60 millions d’euros et devrait atteindre les 255 millions d’euros d’ici trois ans.

Les modalités d’inscription et d’obtention n’ont pas encore été communiquées, mais on se doute qu’elles devraient être similaires à celles pratiquées aux États-Unis. Pour rappel, TikTok est toujours sous le coup d’un bannissement du territoire US. Microsoft pourrait s’imposer comme son repreneur, même si un certain Twitter s’est également montré intéressé par une fusion avec TikTok.