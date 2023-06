TikTok stocke certaines données en Chine, trois Galaxy S24 arrivent en 2024, le récap

TikTok a enfin avoué devant un tribunal américain que des données de certains utilisateurs sont stockées en Chine, les Galaxy S24 seront 3 l’année prochaine, Microsoft va vous forcer à installer Windows 11 Moment 3, c’est le récap.

Après avoir assuré qu’il ne conservait pas ses données en Chine, TikTok a finalement fait marche arrière devant un tribunal américain. De son côté, Samsung prépare l’arrivée de trois smartphones haut de gamme de la série S24 dès le début de l’année prochaine. Enfin, si vous utilisez Windows 11, sachez que Microsoft va vous imposer l’installation d’une mise à jour importante. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 23 juin 2023.

TikTok conserve des données sensibles en Chine

Dans un nouveau retournement de situation, TikTok a finalement avoué avoir menti aux États-Unis. Le réseau social stocke bien des données de certains utilisateurs dans ses serveurs en Chine, alors qu’il avait pourtant assuré le contraire il y a quelques mois. Les utilisateurs concernés seraient surtout les créateurs, c’est-à-dire ceux qui perçoivent de l’argent de la plateforme en monétisant leurs vidéos.

Samsung ne va pas abandonner son Galaxy S24 Plus en 2024

La série Galaxy S24 est nommée « Muse » en interne chez Samsung, et il a surtout été découvert que le Galaxy S24 porterait le nom de code « Muse3 ». Cela indique que deux autres smartphones sont prévus pour la série, et donc que Samsung prévoit toujours de conserver ses Galaxy S24 et S24 Plus l’année prochaine. Pourtant, d’autres rapports avaient assuré que le modèle « Plus » allait être abandonné l’année prochaine.

Microsoft ne vous laissera pas le choix, vous devrez installer Windows 11 Moment 3

À l’occasion du prochain Patch Tuesday, Microsoft va vous forcer à installer sa dernière mise à jour majeure pour Windows 11, nommée Moment 3. Parmi les nouveautés au programme, on peut citer de nouvelles options pour l’explorateur de fichiers, des performances améliorées pour plusieurs systèmes de l’OS, ou encore des sous-titres en direct dans de nouvelles langues.

