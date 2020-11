TikTok : Sony permet enfin d’utiliser des milliers de musiques sur vos vidéos

TikTok vient de signer un énorme partenariat avec la maison de disques Sony Music. Cela signifie que les utilisateurs pourront utiliser le catalogue de la société sur l’application. On y trouve par exemple Michael Jackson, Beyoncé ou encore Céline Dion.

TikTok vient de signer un énorme deal avec l’une des plus grosses maisons de disques de l’histoire : Sony Music. Avec un tel accord, les utilisateurs de l’application chinoise pourront utiliser les musiques des milliers d’artistes sous licence et ainsi les mettre en scène dans les vidéos.

Aucun détail n’a été donné sur les clauses du contrat, mais il montre la volonté de l’application chinoise de s’imposer dans le temps sur le territoire américain, même s’il est sur la sellette depuis de long mois déjà.

A lire aussi – Snapchat s’attaque à TikTok en ajoutant de la musique à tous vos Snaps

Le deal profite à toutes les parties. Sony peut ainsi jouir d’une publicité à grande échelle. Les utilisateurs peuvent en effet parfois remettre une chanson au goût du jour voire même propulser un nouvel artiste sur le devant de la scène. Old Town Road de Lil Nas X a par exemple vu sa popularité exploser après avoir été beaucoup mis en avant sur l’application.

TikTok peut quant à lui proposer beaucoup plus de choix et attirer de nouveaux utilisateurs. Enfin, les fans de l’application y trouvent également leur compte, étant donné qu’ils ont désormais plus de liberté créative.

TikTok, toujours sur la sellette

Sony Music n’est pas la seule maison de disque à travailler avec TikTok, puisque c’est déjà le cas de Merlin. L’application chinoise détenue par ByteDance négocierait également avec Warner et Universal pour inclure leur musique plus facilement dans l’application.

TikTok est sous le coup d’un bannissement aux Etats-Unis, accusée d’espionnage par l’administration Trump. Néanmoins, l’application a connu plusieurs sauvetages depuis août dernier. Cette semaine, c’est une juge qui a ordonné la suspension de la procédure après la plainte de trois influenceurs qui gagnent leur vie grâce au réseau social. Pour le moment, TikTok est donc toujours disponible aux Etats-Unis, mais reste à savoir pour combien de temps.

L’élection américaine, qui se déroule ce mardi 3 novembre, pourrait rabattre les cartes et redessiner l’avenir de l’application la plus populaire de l’année 2020.