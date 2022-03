TikTok favorise l’apparition de tics nerveux, cette étude l’affirme

D'après une étude publiée par des chercheurs de l'université de Floride, l'utilisation de TikTok aurait tendance à augmenter l'apparition de tics nerveux chez les adolescents déjà victimes de ce type de pathologie. Un phénomène encore plus visible chez les patients atteints du syndrome de Gilles de la Tourette.

Alors que TikTok vient tout juste d'augmenter la durée maximale des vidéos à 10 minutes, une nouvelle étude vient mettre en cause l'impact du réseau social chinois sur la santé des utilisateurs les plus jeunes. En effet, des chercheurs de l'université de Floride affirment que l'application pourrait être à l'origine d'une augmentation des tics nerveux chez les adolescents. Un phénomène encore plus visible chez les utilisateurs atteints du syndrome de Gilles de la Tourette.

Selon ces experts, ces symptômes se sont aggravés durant la pandémie et les confinements successifs chez les malades âgés entre 11 et 21 ans. Ainsi et sur les 20 volontaires qui ont participé à cette étude, 17 d'entre eux ont déclaré que la fréquence de leurs tics avait avait augmenté et la moitié a affirmé que les médias sociaux aggravaient la situation.

TikTok à nouveau pointé du doigt pour ses effets sur la santé mentale

“Étant donné l'augmentation connue de l'utilisation des médias sociaux pendant la pandémie, ainsi que l'augmentation parallèle des tics et des tocs que nous avons observé dans notre clinique, nous avons cherché à savoir s'il existait une corrélation entre l'utilisation des médias sociaux et les symptômes des tics”, explique le Dr. Jessica Frey de l'université de Floride.

Bien entendu, des recherches supplémentaires doivent être menées pour déterminer et identifier au mieux les facteurs de stress exacts qui conduisent à des tics plus graves, qui peuvent se matérialiser comme des sons soudains et incontrôlables et des mouvements. Les chercheurs ont demandé aux participants de classer la gravité de leurs tics sur une échelle de 0 à 6. En moyenne, ceux qui ont gardé une utilisation raisonnable des réseaux sociaux durant la pandémie l'ont classé à 4. En revanche, ceux qui ont démultiplié leur temps d'utilisation ont attribué la note de 5.

Pour rappel, une étude parue en octobre 2021 a elle-aussi affirmé que TikTok déclenchait ou aggravait le syndrome Gilles de la Tourette chez les adolescents. En d'autres termes, l'utilisation intensive du réseau social favoriserait bel et bien l'apparition de troubles neurologiques.

Source : Metro