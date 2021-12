TF1 signe un accord avec SFR pour diffuser de la publicité ciblée

Alors que Bouygues et Orange s'étaient déjà entendus avec TF1, c'est au tour de SFR d'entériner un accord. Les annonceurs pourront diffuser dès l'année prochaine de la publicité ciblée sur les chaînes du groupe TF1 diffusées via les box SFR.

Sur la Toile, la publicité qui surgit est très souvent affinée en fonction de vos données de navigation et de vos centres d'intérêt. Et la télévision traditionnelle commence également à prendre ce virage. TF1 propose ainsi des publicités ciblées chez les abonnés Orange depuis janvier 2021. Ces derniers ont toutefois la possibilité de refuser ce ciblage et la collecte de leurs données.

Dans la foulée, Bouygues a également signé un accord avec la première chaîne. Les annonceurs peuvent ainsi mettre la main sur les données des abonnés afin de diffuser des publicités calibrées selon leurs affinités. Comme pour Orange, il faut toutefois que les clients aient donné leur consentement en amont. Suivant le modèle de ses concurrents, SFR vient d'entériner un accord avec TF1 au sujet de la publicité ciblée.

Publicité ciblée : TF1 et SFR font cause commune

Dès le début de l'année prochaine, TF1 PUB « proposera aux annonceurs des offres de publicité ciblée en TV linéaire auprès des foyers équipés d'une box SFR », peut-on lire dans un communiqué de presse. Toutes les chaînes du groupe TF1 sont incluses dans l'accord. Évidemment, il faudra que les clients acceptent le ciblage et que les box soient éligibles. Si les utilisateurs refusent, ils bénéficeront toujours des mêmes spots publicitaires qui ne seront donc pas affinés en fonction de leurs goûts.

Le groupe TF1 salue en tout cas l'avènement du ciblage qui permet aux annonceurs de toucher plus efficacement leurs cibles. Les campagnes seront notamment axées sur « des problématiques de segmentation data allant de la géolocalisation jusqu’ à des typologies de foyers spécifiques, en passant par les données sur les petits consommateurs TV », indique TF1 PUB. Pour information, plus de 11 millions de Français possèdent actuellement une box TV SFR, Orange ou Bouygues. Cela représente 18 % des foyers hexagonaux.

Source : TF1 PUB