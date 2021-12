TF1, France TV et Cstar changent leurs horaires de diffusion sur demande du CSA

Plusieurs grandes chaînes de télévision ont annoncé un changement de leur horaire de Prime Time dès la rentrée de janvier. Les programmes seront désormais affichés à 21h10. Cela intervient après des remontrances du CSA qui avait noté des retards systématiques sur les grilles.

Beaucoup ont remarqué que les programmes TV commençaient de plus en plus tard au fil des années. Ils sont désormais annoncés après 21h et plus encore, ils ont presque toujours du retard. Une situation qui agace bon nombre de téléspectateurs et qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du CSA.

Selon Le Parisien, plusieurs chaînes de télévision ont décidé de changer leurs horaires dès la rentrée de janvier 2022. Les programmes ne débuteront pas plus tard que maintenant, mais seront indiqués à l’heure adéquat.

TF1, France TV et Cstar afficheront des horaires plus tardives

Le fait est qu’un film annoncé à 21h05 sur TF1 n’avait que peu de chances de démarrer à l’heure prévue. Ainsi, cet ajustement ne changera rien pour le téléspectateur qui aura juste son programme à l’heure annoncée.

TF1 et France TV (2 et 3) annoncent donc leur début de prime time à 21h10. France 5 débutera à 21h tandis que Cstar annonce 21h05. Cette fois, les horaires devraient être respectées. C’est la moindre des choses pour le téléspectateur qui voit sa soirée se rallonger de plus en plus au fil des années.

Cet ajustement intervient après un état des lieux du CSA. Le conseil a ainsi tapé sur les doigts des grands groupes pour leurs retards. TF1 est particulièrement visé avec sept minutes de retard en moyenne. TMC, avec son programme Quotidien qui a tendance à s’étaler, retarde systématiquement les horaires. Même chose sur C8 avec le programme Touche pas à mon Poste.

Comme le précise Le Parisien, c’est bien entendu une affaire de gros sous derrière ces retards. Plus le programme s’étale, plus le téléspectateur est retenu et plus le spot de publicité est cher. Ne reste maintenant qu’à attendre pour voir si les nouvelles horaires seront respectées. Car avec un prime time affiché plus tard, il se pourrait bien que les chaînes prennent la liberté de prendre un peu plus leur temps afin de grapiller encore quelques minutes sur l’heure prévue.

Source : Le Parisien