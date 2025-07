Tesla va équiper ses voitures électriques de batteries LG

Après avoir négocié un accord avec Samsung pour obtenir des puces, Tesla a signé un contrat pour des batteries LFP avec LG.

LG Energy Solution (LGES) et Tesla se sont entendus autour d'un contrat de 4,3 milliards de dollars US. Le fabricant sud-coréen va fournir des batteries au constructeur automobile, un composant indispensable à la production de ses voitures électriques. Il s'agira plus précisément de batteries au lithium fer phosphate (LFP), qui sortiront d'une usine située aux États-Unis, dans le Michigan. L'objectif de cet accord pour Tesla est de devenir moins dépendant aux fournisseurs chinois, rapporte Reuters.

“Nous travaillerons également à sécuriser une chaîne d'approvisionnement supplémentaire auprès de fournisseurs non basés en Chine, mais cela prendra du temps”, avait déclaré Vaibhav Taneja, directeur financier de Tesla, en avril dernier. Il expliquait que la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine, avec l'établissement de barrières douanières très élevées sur les produits qui en sont importés, avait un impact “démesuré” sur l'activité de Tesla.

LG et Samsung profitent des droits de douane imposés à la Chine

LGES était l'une des rares options sur le marché pour se fournir en batteries LFP hors de Chine. L'entreprise a entamé la production en mai 2025 sur ses chaînes de production aux États-Unis, et le contrat prévoir un approvisionnement à Tesla pour au moins trois ans, d'août 2027 à juillet 2030. L'accord pourra ensuite être prolongé jusqu'à sept ans selon certaines conditions.

“Le secteur de l'énergie connaît une croissance remarquable malgré les obstacles liés aux droits de douane et aux divers défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Je pense que peu de gens se rendent compte de l'ampleur de la demande de batteries”, a récemment déclaré Elon Musk lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers de Tesla. La marque automobile va même lancer sa propre usine de fabrication de cellules LFP d'ici à la fin de l'année. Localisée au Nevada, elle ne pourra répondre qu'à une petite partie des besoins de Tesla.

Tesla avait déjà conclu un accord de 16,5 milliards de dollars US pour sécuriser des puces auprès de Samsung Electronics. Celles-ci seront produites au Texas. Comme LG, Samsung intensifie sa présence aux États-Unis pour éviter les droits de douane.