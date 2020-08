Tesla travaille sur une smartwatch, mais pourquoi ?

Tesla pourrait être impliqué dans le développement d’une montre connectée. Le nom de la marque automobile a été intégré dans un document soumis à la FCC par une entreprise norvégienne spécialisée dans les smartwatches. Le but de Tesla pourrait être d’apporter de nouveaux services pour les propriétaires de ses voitures électriques.

Tesla est une entreprise remarquable en termes de technologie. Les concurrents de la firme américaine évoquent souvent l’avance technologique de son ordinateur embarqué et des services proposés, notamment AutoPilot qui pourrait rendre les voitures totalement autonomes d’ici peu. Bien sûr, pour garder cette avance, Tesla se doit d’explorer de nouvelles interactions pour ses véhicules. Et pourquoi pas avec les montres connectées ?

Lire aussi – Tesla Model X : l’accident filmé par cette dashcam montre à quel point les voitures d’Elon Musk sont sûres

Le site anglo-saxon My Healty Apple a découvert un étrange document dans la base de données de la FCC (Federal Communication Commission), le régulateur américain des télécoms. Ce document est émis par la société norvégienne Xplora Technologies. Celle-ci est spécialisée dans les montres connectées pour les enfants. Elle développe des accessoires indépendants, avec carte eSIM, avec lesquels les bambins peuvent appeler et envoyer des messages préenregistrés à leurs parents.

Dans ce document, deux autres sociétés sont citées. La première est Tesla, justement. Et la seconde est Shenzhen Balun Technology, une société chinoise spécialisée dans les technologies sans fil, notamment Bluetooth. Une connexion Bluetooth équipe généralement les smartwatches pour les connecter à un smartphone et un casque audio. Et, grâce au COVID-19, nous savons qu’il est également possible d’utiliser une connexion Bluetooth pour savoir si un autre utilisateur est à proximité.

Une plate-forme pour contrôler la voiture depuis une montre ?

Dans ce document soumis à la FCC, Xplora Technologies évoque de nouveaux produits avec un design inédit, spécialement créé pour Tesla. Reste à savoir pourquoi Tesla s’est associé à Xplora. Nous avons évidemment quelques hypothèses. Notre préférée est le développement d’une brochette de nouveaux services associés à la voiture et accessibles depuis une montre connectée. Une clé dématérialisée qui fonctionnerait sur une montre connectée et déverrouillerait une voiture quand l’accessoire est à proximité, à l’image de la clé virtuelle d’Apple, compatible avec la BMW Series 5. Le contrôle du véhicule à distance, par exemple, comme KITT dans K2000. Etc.

Vous trouverez chez certains confrères d’autres hypothèses, comme le rachat de la société par Tesla, ou la création d’une montre connectée marquée du logo du constructeur automobile. Cependant, nous pensons que Tesla a davantage intérêt à développer une plate-forme technique la plus ouverte possible. Et vous, quelle est votre hypothèse préférée ? N’hésitez pas à la partager dans les commentaires ci-dessous.

Source : My Healthy Apple