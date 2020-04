Coronavirus : découvrez StopCovid, l’application qui piste vos contacts en France

Le gouvernement français étudie la possibilité de traquer les citoyens grâce à une application appelée StopCovid. Elle servirait notamment à savoir avec qui chaque Français a eu un contact afin de déterminer les risques d’infection. Cette application, à installer sur la base du volontariat, pourrait accélérer le déconfinement en France.

Il y a de moins en moins de doute : une application devrait être développée pour pister les contacts entre les Français. À plusieurs reprises, dans les médias, des ministres et des porte-parole du gouvernement se sont exprimés favorablement sur le sujet, même des proches du Président Emmanuel Macron qui aurait donné son feu vert au projet, à en croire un article publié dans les colonnes du quotidien Le Monde. Rappelons que le Président de la République, qui a déjà annoncé le prolongement du confinement, s’exprimera le 13 avril prochain. Et le souhait d’utiliser une application de traçage sera certainement abordé.

Lire aussi : Coronavirus : une application Android qui permet de suivre l’épidémie cache un ransomware

L’un des projets qui pourraient aboutir à cette application s’appelle StopCovid. Il s’agit d’une application de traçage de contacts. Elle fonctionne grâce à la connectivité Bluetooth. Avec celle-ci, l’application examine en permanence les smartphones à proximité. Elle crée ainsi une liste de contacts qui sert dans un second temps. Pour que la détection soit effectuée, il faut que l’application soit installée sur le smartphone de celui qui détecte et de celui qui est détecté. Comprenez qu’elle ne détecte pas les mobiles qui en sont dépourvus. Rappelons que le Premier Ministre Édouard Philippe a expliqué que l’usage d’une telle application serait soumis au volontariat.

Détecter les risques, prévenir les malades

La création de la liste de contact a deux objectifs. Le premier est de créer des chaînes d’infection. Si une personne est malade, il est possible de retracer son chemin et de déterminer les personnes qu’elle pourrait avoir infectées. Le deuxième objectif est de prévenir les personnes qui pourraient avoir été en contact avec un porteur du virus, malade ou non, et de l’avertir en amont afin de préparer au mieux son traitement (et son confinement).

StopCovid est une application qui reprend le principe d’autres logiciels utilisés en Europe et en Asie. Soutenue par Olivier Véran et Cedric O, respectivement Ministre de la Santé et Secrétaire d’État au numérique, la réalisation du projet devrait être prise en charge l’INRIA, l’Institut national de la recherche en informatique et automatique. À ses côtés ont été regroupés un groupe de chercheurs et de développeurs issus des secteurs publics et privés, à en croire le quotidien national.

L’utilisation d’une telle application, déjà éprouvée dans plusieurs pays, est conseillée par de nombreux organismes sanitaires et des chercheurs. Il se pourrait même que son adoption puisse accélérer le déconfinement des Français. Toutefois, l’usage d’un tel logiciel est critiqué par de nombreuses personnalités politiques, même au sein de la majorité présidentielle, qui estiment ce procédé est contraire au respect des libertés publiques et fondamentales. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) s’interroge sur l’usage des données personnelles et sur le respect d’un éventuel refus de certains citoyens d’utiliser l’application, par peur d’être pisté en permanence.

Source : Le Monde