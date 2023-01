Tesla met à jour plusieurs fonctions de ses voitures électriques

Tesla déploie une nouvelle mise à jour pour ses voitures. Celle-ci apporte plusieurs nouveautés. La mise en marche automatique du volant chauffant. L’allumage automatique des feux de la voiture en mode sentinelle. Ces nouveautés arrivent dans la Model 3 et la Model Y. La mise à jour intègre aussi d’autres nouveautés, mais la plupart ne sont pas déployées en France. Voici la liste complète.

Il y a de nombreux intérêts à une Tesla. L’un des principaux est la capacité de la voiture à évoluer. Cela veut dire que les véhicules s’améliorent avec le temps, grâce à des mises à jour. Ces dernières permettent à la voiture d’accéder à de nouvelles fonctions interactives. Cela peut concerner le divertissement, la conduite, le confort ou la sécurité. L’exemple le plus flagrant est Autopilot. Ce dernier devrait à terme être capable de proposer la conduite entièrement autonome sur autoroute, mais aussi en ville. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais Elon Musk l'a promis… depuis plusieurs années !

En attendant l’arrivée d'une version finalisée et sûre, dont le coût d’activation est d’ores et déjà prohibitif, Tesla diffuse très régulièrement des mises à jour pour ses véhicules. La dernière est datée du 24 janvier 2023. Elle est numérotée 2023.2.0.5. Et elle apporte quelques nouveautés pour toutes les modèles de Tesla. Bien sûr, la compatibilité varie selon les véhicules, mais aussi la localisation géographique.

Tesla améliore le volant chauffant et le mode sentinelle de ses voitures

Les deux premières nouveautés, disponibles en France, sont compatibles avec la Model 3 et la Model Y :

La première est l’activation automatique du volant chauffant . Cette fonction permet à la voiture de contrôler la température du volant en fonction de l’environnement et des préférences utilisateurs. Si vous avez acheté l’option « volant chauffant », cette nouveauté vous concerne directement.

. Cette fonction permet à la voiture de contrôler la température du volant en fonction de l’environnement et des préférences utilisateurs. Si vous avez acheté l’option « volant chauffant », cette nouveauté vous concerne directement. La seconde nouveauté est l’allumage automatique des feux en mode sentinelle. Quand une Tesla entre en mode Sentinelle, elle analyse en permanence son environnement grâce aux caméras embarquées. Elle enregistre également les événements proches. Et elle peut maintenant allumer par intermittence ses feux de croisement pendant 60 secondes. Cela indique que la voiture est en train d’enregistrer un événement.

D’autres nouveautés sont incluses dans cette mise à jour. L’ajout de la langue thaïlandaise pour la navigation routière. La possibilité de prévisualiser l’intérieur de la voiture avant une visioconférence (incompatible avec les anciennes Model S et Model X). L’ajout d’une icône « siège chauffant » dans le lanceur d’application. L’arrivée de la reconnaissance d’écriture manuscrite (et donc la saisie manuscrite dans l’interface). Et l’ajout de nouvelles applications WeChat Mini Programs et Mango TV dans le système. La majorité de ses nouveautés ne sont pas disponibles en France.

Source : Not A Tesla App