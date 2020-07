Tesla : Elon Musk trouve la Model 3 trop chère, une voiture plus compacte se profile

Le patron de Tesla Elon Musk suggère l’arrivée d’une voiture plus compacte tout en reconnaissant que le prix des six gammes du constructeur est trop élevé. La firme vient d’annuler une version moins chère de la Model Y à cause de problèmes d’autonomie.

Tesla pourrait prochainement lancer une voiture moins chère que la Model 3. L’entrepreneur a souhaité dans une déclaration mercredi que son entreprise puisse vendre des véhicules moins chers que les gammes proposées à l’heure actuelle (Model S, 3, X, Y, Cybertruck et Semi). Tesla a récemment baissé le prix des Model Y, tout en annulant une version moins chère du véhicule dont l’arrivée était pourtant programmée.

Elon Musk tease l’arrivée d’une Tesla compacte moins chère

Lors d’une conférence téléphonique mercredi, Elon Musk a ainsi déclaré aux investisseurs et analystes : « il est important de rendre la voiture [électrique] abordable. Nous ne réussirons pas notre mission si nous ne rendons pas les voitures accessibles. Ce qui me préoccupe le plus c’est que pour l’instant nos voitures ne sont pas assez bon marché. Nous devons changer cela« .

Interrogé autour de la possible arrivée d’une nouvelle voiture moins chère, Elon Musk ne s’est pas défilé sans toutefois donner plus de détails : « je ne pense pas que nous pouvons commenter notre feuille de route produit détaillée au-delà de ce qui a déjà été annoncé car je pense que nous préférons réserver cela pour nos lancements », lance-t-il.

Avant de concéder : « il serait raisonnable de penser que tôt où tard nous ferions une sorte de véhicule compact, ainsi que probablement une sorte de véhicule de plus grande capacité. Ce sont des scénarios vraisemblables. Mais je pense que nous avons encore beaucoup à faire avec la 3, la Y, le Cybertyruck et Semi […] je pense que nous ferons ce qui s’impose« .

La Model 3 est actuellement le véhicule le mois cher du constructeur avec un prix de départ en France de 48 800 €. Il semble qu’il faudra encore réaliser d’importantes économies d’échelle afin de pouvoir délivrer un véhicule compact séduisant avec une autonomie raisonnable et un prix beaucoup moins élevé.