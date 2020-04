Tesla a battu un record de livraisons au 1er trimestre malgré le covid-19

Tesla a fabriqué 103 000 voitures électriques et en a livré 88 000 de janvier à mars 2020, son meilleur premier trimestre malgré la crise du covid-19. Tesla a dépassé toutes les prévisions et réalisé une progression de 40% comparativement à la même période il y a un an.

Tesla vient de dévoiler ses chiffres du premier trimestre 2020 et alors que la crise du coronavirus affecte durement le marché de l’automobile, le constructeur a réussi à dépasser toutes les prévisions des analystes. Il a fproduit 102 672 voitures électriques et livré clients sur la période allant de janvier à mars 2020. « C’est notre meilleure performance pour un premier trimestre » affirme l’entreprise dans un communiqué de presse. Sur la même période il y a un an, Tesla avait produit 77 000 véhicules pour 63 000 livraisons.

La progression des ventes est de l’ordre de 40%. Comme d’habitude, la Tesla Model 3 représente la grande majorité des ventes. La model Y dont les livraisons ont débuté en mars 2020 est aussi intégrée aux chiffres. Le nombre exact de Molel Y livrés n’a pas été dévoilé mais ensemble avec la Model 3, les deux véhicules représentent 86% des modèles livrés. En ce qui concerne les Tesla Model S et X, 15 390 exemplaires ont été produits pour 12 200 livraisons au premier trimestre, soit 14% du total des ventes.

L’effet positif de l’usine Tesla de Shanghaï

Ces chiffres sont assez impressionnants au regard de la crise sanitaire actuelle. Ford de son côté a constaté un déclin de ses ventes de 12% comparativement au premier trimestre 2019. La firme attribue cette baisse au nouveau coronavirus. Le mois de mars a été particulièrement dur pour toute l’industrie. Malgré cela, certains véhicules comme la Tesla Model 3 et la Renault Zoe se sont très bien vendus en France.

Enfin, les résultats positifs de Tesla sont en partie dus à sa nouvelle Gigafactory de Shanghaï qui a ouvert ses portes fin décembre 2019. Elle a pourtant dû fermer pendant quelques semaines à cause du covid-19. Malgré cela, Tesla loue les performances de l’usine qui a atteint des niveaux de production record.