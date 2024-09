Grâce à cette mise à jour, les passkeys simplifient enfin la connexion sans mot de passe

Google simplifie l’utilisation des passkeys en introduisant la synchronisation sur plusieurs appareils. Désormais, les utilisateurs pourront stocker et accéder à ces clés d'authentification sur différents systèmes d’exploitation. Une nouvelle étape vers plus de sécurité et de praticité.

La sécurité en ligne est un enjeu crucial à l’heure où les attaques numériques explosent. Les entreprises de la tech, telles que Google, développent des solutions innovantes pour protéger les données personnelles. Parmi ces outils, les passkeys se distinguent. Ces clés d’authentification offrent une alternative plus sûre et plus rapide que les mots de passe traditionnels. Elles permettent de se connecter à ses comptes en ligne sans avoir à les saisir, en utilisant des éléments comme une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale.

Google a récemment lancé une mise à jour de ses passkeys qui permet de les enregistrer et de les synchroniser sur plusieurs appareils. Jusqu'à maintenant, les utilisateurs étaient limités à Android. Désormais, ils peuvent accéder à ces clés de sécurité sur d’autres systèmes d’exploitation comme Windows, macOS et Linux. Cette mise à niveau vise à simplifier leur gestion en éliminant la nécessité de scanner un QR code à chaque connexion sur un appareil externe.

Google facilite l'accès aux passkeys sur tous vos appareils

La nouvelle fonctionnalité de Google permet donc d’accéder plus facilement aux passkeys via des identifiants biométriques comme Touch ID ou une empreinte digitale. De plus, pour renforcer la sécurité, la société introduit un PIN chiffré de bout en bout qui garantit que seuls les utilisateurs peuvent accéder à leurs clés. Cette mesure assure une protection optimale lors de leur synchronisation entre les appareils. La mise à jour est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs de Windows, macOS et Linux, tandis que le support pour ChromeOS est encore en version bêta.

En début d'année, nous avons évoqué l'adoption croissante des passkeys de Google, avec plus de 400 millions de comptes utilisant déjà cette technologie. Cependant, malgré leurs avantages, beaucoup d’utilisateurs restent sceptiques quant à leur efficacité, préférant encore les mots de passe. Google continue pourtant d’améliorer cette technologie pour en faciliter l’usage. Avec cette dernière mise à jour, leur synchronisation sur différents appareils est simplifiée, et leur support pour iOS est en préparation. Le géant américain mise ainsi sur la praticité et la sécurité pour encourager l’adoption massive de cette alternative aux mots de passe.

Source : The Keyword Google