Attention, ces batteries externes peuvent prendre feu, voici ce que vous devez faire si vous êtes concerné

Un fabricant de batteries externes rappelle plusieurs modèles qui risquent de prendre feu. Voici comment vérifier si vous en possédez un et la marche à suivre le cas échéant.

Même s'il est généralement rare de tomber en panne dans une situation d'urgence, il est toujours bon d'avoir une batterie externe sur soi pour recharger son smartphone, son PC portable ou son casque audio. Aujourd'hui, il est facile de trouver des modèles qui allient grande capacité et petite taille à des prix abordables. Un moyen de partir pour une journée entière voire plus sans chargeur et l'esprit léger. Du moins quand l'appareil fonctionne sans souci.

C'est le cas dans l'immense majorité des cas, mais il arrive parfois qu'il présente un défaut se dévoilant plus tard à travers des incidents plus ou moins graves. Ici, certaines batteries externes risquent carrément de prendre feu. Elles sont de marque Anker, qui lance un rappel mondial à destination des acheteurs. Le lot concerné a été fabriqué entre le 3 janvier et le 17 septembre 2024. Les batteries peuvent surchauffer, entraînant la fonte des composants plastiques, de la fumée voire un incendie.

Que faire si vous possédez une batterie externe présentant un risque d'incendie

Trois batteries externes Anker sont rappelées :

Anker 334 MagGo Battery (PowerCore 10K)

Anker Power Bank

Anker MagGo Power Bank

Si vous avez l'un des ces modèles, vérifiez immédiatement son numéro, visible sur une tranche ou au dos de la batterie. Là aussi, 3 sont concernés :

A1642

A1647

A1652

Dans le cas où vous posséderiez l'une des batteries rappelées, suivez cette procédure :

Cessez immédiatement d'utiliser la batterie, stockez-la dans un endroit sûr, et ne jetez la jetez pas à la poubelle ou au recyclage.

Suivez ce lien et entrez le numéro de série de la batterie, sur une tranche ou au dos, après les lettres SN (Serial Number). Notez que dans le cas présent, il est forcément composé de 16 chiffres . Les lettres “O” (o majuscule) et “I” (i majuscule) ne sont pas utilisées. Vous ne les confondrez donc pas avec les chiffres 0 et 1.

(Serial Number). Notez que dans le cas présent, . Les lettres “O” (o majuscule) et “I” (i majuscule) ne sont pas utilisées. Vous ne les confondrez donc pas avec les chiffres 0 et 1. Si vous êtes concerné, continuez la procédure telle qu'elle apparaîtra sur le site. Vous pourrez demander un remplacement gratuit de la batterie.

Ce n'est pas la première fois qu'Anker est confronté à un tel problème. Début 2023, le constructeur avait rappelé l’Anker 535 Power Bank et pas plus tard qu'en juin dernier, un autre modèle pouvait prendre feu.