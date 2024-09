iOS 18 intègre une nouvelle fonctionnalité qui veut rendre vos réparations encore plus faciles, mais elle n’est pas encore vraiment au point

La dernière mise à jour iOS 18 d'Apple apporte une nouvelle fonctionnalité appelée Assistant de réparation, qui vise à aider les utilisateurs d'iPhone à mettre en place des pièces de rechange après une réparation. Si l'idée semble excellente sur le papier, les premiers tests révèlent qu'elle est loin d'être parfaite.

L'assistant de réparation d’iOS 18 est conçu pour fonctionner avec les composants officiels d'Apple, ce qui garantit que les iPhone fonctionnent correctement lorsqu'ils sont réparés avec des pièces authentiques. Il est censé aider à configurer les nouveaux écrans, batteries et autres composants pour qu'ils fonctionnent parfaitement avec l'appareil.

Cependant, l'équipe d'iFixit, connue pour son expertise en matière de réparation d'appareils, a trouvé cette nouvelle fonctionnalité « prometteuse » mais « bugée ». Leurs récents tests sur des modèles d'iPhone 15 ont révélé plusieurs problèmes qui rendent le processus de réparation frustrant et, parfois, contre-productif.

L’assistant de réparation d’iOS 18 a encore quelques défauts

Deux membres de l'équipe iFixit, Shahram Mokhtari et Carsten Frauenheim, ont mis l'assistant de réparation à l'épreuve. Ils ont échangé des cartes mères entre des paires d'iPhone 15 et d'iPhone 15 Pro pour simuler une réparation complète de l'appareil.

Les résultats n'ont pas été brillants. Les deux testeurs ont rencontré de nombreux problèmes, notamment des erreurs de réseau, des redémarrages ratés et des problèmes d'étalonnage. Dans certains cas, les téléphones sont restés bloqués dans des boucles de redémarrage, et des fonctions essentielles comme Face ID sont restées désactivées même après des tentatives de réparation.

Il est particulièrement inquiétant de constater que les permutations d'appareils photo, dont Apple avait promis qu'elles seraient entièrement prises en charge en 2024, continuent de poser des problèmes de fonctionnement importants. Lors d'un test, l'échange de l'appareil photo a entraîné le non-fonctionnement de la caméra frontale, ce qui a fortement limité les capacités de l'appareil.

L'équipe d'iFixit a noté que si l'assistant de réparation a du potentiel, son état actuel est loin d'être convivial. La plupart des problèmes qu'ils ont rencontrés seraient difficiles à résoudre pour un utilisateur moyen ou même pour un réparateur professionnel qui n'aurait pas accès aux pièces d'origine.

En l'état, l'assistant de réparation d'Apple semble être un pas dans la bonne direction, mais il a clairement besoin d'améliorations significatives. Pour l'instant, les utilisateurs et les professionnels de la réparation risquent de trouver cette nouvelle fonctionnalité plus frustrante qu'utile. Apple devra rapidement résoudre ces problèmes si elle veut que l'Assistant de réparation tienne sa promesse de rendre les réparations de l'iPhone plus accessibles.