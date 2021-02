Télécharger Microsoft Word APK gratuit sur Android

Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte qui vous assiste dans la rédaction, la correction et l’impression de vos documents sur ordinateur. Ce logiciel vous permet également de modifier la taille et l’apparence de vos caractères et vous offre la possibilité d’ajouter des illustrations à vos textes. Word est disponible sur PC, sur mobile (Android et iOS) et comme service en ligne directement sur internet.

Qu'est ce que Microsoft Word

Microsoft Word, officiellement Microsoft Office Word, est un éditeur de texte interactif ainsi qu’un compilateur de langage de mise en forme conçu par Microsoft, le géant américain de la technologie.

La première version du logiciel a vu le jour en 1983 et elle fut destinée au système d’exploitation Xenix, une variante d’Unix. La première version de Word pour Windows est quant à elle apparue en 1989. Depuis, Microsoft sort régulièrement une version améliorée du logiciel pour différents systèmes d’exploitation.

La dernière version en date de Word fait partie du pack logiciel dénommé Microsoft Office 2019. Cette version est également incluse dans le service avec abonnement cloud Microsoft 365.

La popularité de Microsoft n’est plus à présenter et sa suite bureautique Microsoft Office ne cesse de gagner toujours plus d’adeptes. Un rapport datant de 2016 présenté par la firme fait d’ailleurs l’éloge de cette réussite. D’après ce rapport, Office est utilisé par plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde et sa solution Office 365 enregistre plus de 60 millions d’utilisateurs par mois. L’application Office Mobile a quant à elle été téléchargée 340 millions de fois durant cette même année.

Le service Word 2019 est disponible sur PC pour Windows et Mac, mais elle propose également une version mobile pour Android et iOS. De plus, une version cloud peut être utilisée sur n’importe quel appareil, fixe ou mobile, disposant d’un navigateur internet.

Quelles sont les fonctionnalités phares de Microsoft Word ?

Microsoft Word offre un nombre important de fonctionnalités qui vous permettent de créer, de modifier, d’afficher et de partager des fichiers avec les autres utilisateurs. Word fait partie des logiciels les plus complets de sa catégorie.

L’interface principale

Toutes les fonctionnalités du logiciel sont retrouvées au niveau de l’interface principale, plus précisément au niveau du ruban situé en haut de la fenêtre de travail. Ce ruban est structuré en différentes catégories, les menus, qui regroupent les différentes tâches que vous pouvez réaliser avec Word.

Lorsque vous cliquez sur un menu en particulier, vous aurez accès aux diverses fonctions proposées par le logiciel. L’un des avantages de Word est qu’il vous permet de personnaliser ce ruban de manière à ce que vous ayez sous la main les principales fonctions que vous utilisez régulièrement.

En dessous du ruban, vous retrouverez la page de saisie sur laquelle vous obtiendrez un rendu visuel des caractères que vous saisissez au clavier. Word fait partie des logiciels dits WYSIWIG (What You See Is What You Get). Toutes les opérations de formatage du texte ou de mise en page seront donc affichées en temps réel à l’écran.

Le menu Accueil

Ce menu regroupe toutes les fonctions du logiciel liées au formatage. À travers ce menu, vous pourrez modifier la police de caractère (taille, texture, couleur, mise d’un texte en indice, etc.) pour tout votre document ou pour des groupes de mots en particulier.

Le menu Accueil vous permet également de régler l’alignement d’un paragraphe, de définir une couleur de fond pour votre texte ou simplement de modifier l’espacement des caractères, des interlignes et des différentes parties de votre document.

Le menu Insertion

À partir du menu Insertion, vous aurez la possibilité d’ajouter des images, des figures, des formules mathématiques ou des tableaux pour illustrer votre document. Ce menu vous permet aussi d’ajouter les numéros de page, les entêtes et pieds de page ainsi que des liens hypertextes vers des pages web.

Ce menu vous permet en outre d’accéder à la galerie Store Office qui regroupe l’ensemble des extensions disponibles pour Word. Avec l’aide de ces extensions, vous pourrez insérer des citations, des cartes géographiques ou des photos libres de droit directement dans votre document sans avoir à ouvrir votre navigateur.

Le menu Mise en page

Ce menu vous permet de définir la mise en page de votre document en vue de l’impression. Vous pourrez donc y régler l’orientation de la page, la taille des marges, le format du papier (couleur, taille) ou l’ajout de bordures et de tampon encreur sur la feuille.

Le menu Références

Si vous désirez ajouter des notes de bas de page, des citations bibliographiques ou un index lexicographique à votre document, vous devrez vous rendre dans le menu Références. Celui-ci vous permet en plus l’ajout des tables de matières et des tables des figures.

Le menu Révision

Le menu Révision vous donne accès à trois outils principaux : le correcteur, l’outil de traduction de textes et les fonctions autorisant le travail collaboratif.

Le correcteur de Word vous permet d’éviter les fautes de grammaire et d’orthographe dans votre texte. Mieux encore, il vous permet d’analyser votre texte et de proposer des suggestions de tournure de phrase. Cet outil vous avertira par ailleurs si elle détecte une expression incompréhensible et vous donnera une estimation du temps de lecture à haute voix de votre texte.

Le traducteur de texte vous permet, comme son nom l’indique, de retranscrire votre texte dans une autre langue. La langue d’origine est détectée automatiquement et Word vous demandera dans quelle langue vous désirez traduire votre document. Une fois la traduction réalisée, vous pourrez l’insérer dans votre texte source.

Les fonctionnalités de travail collaboratif concernent principalement l’ajout de commentaires par les différents utilisateurs, la validation, le refus et le suivi des modifications apportées par autrui ou la comparaison des diverses versions d’un même fichier Word.

Le menu Affichage

Ce dernier menu vous permettra de modifier la façon dont Word affiche votre document à l’écran (mode normal, mode lecture, mode page web, etc.). Il vous proposera également des outils de zoom, de navigation entre les différentes fenêtres Word ainsi que la possibilité d’enregistrer et de visualiser les macros.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Word ?

Les nouveautés apportées par la version 2019 de Word concernent principalement l’aspect collaboratif, l’insertion d’objets en trois dimensions (3D) dans vos documents et les différentes fonctions qui vous permettront une utilisation plus aisée du logiciel.

Le travail collaboratif

Word 2019 autorise désormais l’usage du cloud pour améliorer le travail d’équipe. Lorsque votre équipe collabore sur un même document Word via internet, les commentaires et les modifications que vous apportez au fichier sont transmis en temps réel vers les autres membres de votre équipe.

Microsoft a également profité de cette nouvelle version de Word pour améliorer la performance de l’outil en termes de temps de chargement et d’accès aux diverses fonctions.

Insertion des objets en 3D

La dernière version de Microsoft Word vous permet dorénavant d’accéder à une bibliothèque de symboles et d’images en 3D qui prennent en compte les graphiques vectoriels.

Word 2019 s’équipe par ailleurs d’un nouveau ClipArt qui vous permet d’insérer des modèles 3D que l’on peut pivoter sur 360 degrés. Ces fonctionnalités sont disponibles aux personnes avec qui vous partagez votre fichier tant que celles-ci utilisent la dernière version du logiciel.

Traducteur intégré et fonction mains libres

Toujours dans le but d’améliorer le confort d’utilisation de Word, Microsoft a étoffé la version 2019 d’un traducteur capable de retranscrire dans plus de 60 langues différentes. 11 de ces langues autorisent l’accès à la reconnaissance vocale et la qualité de la traduction est digne des logiciels professionnels spécialisés.

Par ailleurs, la dernière version de Word vous permet d’écrire à la main avec un stylet lorsque vous êtes en mode écran tactile sur tablette.

L’utilisation du langage LaTex pour l’écriture des formules mathématiques est dorénavant possible dans Word 2019.

La version Desktop de Word 2019 est disponible pour les utilisateurs sur PC qui disposent de Windows 8.1 ou 10. Cette version est comprise dans la suite Microsoft Office. Ceux sur Mac pourront également bénéficier du logiciel à condition que leur OS soit à jour.

Pour appareils mobiles de type smartphone ou tablette, Word est disponible dans la suite Office Mobile. L’application mobile Microsoft Word pour Android peut être téléchargée dans le Play Store et ele nécessite comme configuration minimale Android 6.0. Word pour iOS est quant à lui proposé dans l’App Store et requière iOS 13.0 ou une version plus récente pour fonctionner correctement.

Word est disponible comme service en ligne à partir de Microsoft 365. L’outil est donc accessible depuis n’importe quel appareil indépendamment de l’OS que vous utilisez. Il vous suffit alors de lancer votre navigateur internet pour profiter des fonctionnalités du logiciel.

Quelles sont les alternatives gratuites à Microsoft Word ?

Il existe peu d’alternatives à Word. Toutefois, on pourra citer la suite LibreOffice qui est totalement gratuite et repose sur le principe de l’open source. Le traitement de texte de LibreOffice est appelé Writer et propose les mêmes fonctionnalités de base que Word. Writer est disponible pour Linux, Windows et macOS pour la version desktop et elle se décline également en version mobile pour Android et iOS.

Une autre alternative gratuite à Word est intégrée dans la suite bureautique WPS Office d’origine chinoise. Cette suite tire son nom des 3 logiciels qui la composent, notamment un éditeur de texte ou Writer, un logiciel de Présentation et une feuille de calcul ou Spreadsheet. WPS Office est disponible gratuitement pour usage personnel sur les PC fonctionnant sous Windows, macOs et Linux. Une application mobile gratuite mais bridée est également proposée pour les appareils fonctionnant sous Android ou iOS.