Télécharger Malwarebytes APK gratuit sur Android

Savez-vous pourquoi il est impératif d’utiliser un antivirus de nos jours ? Comme vous deviez vous en douter, c’est pour éviter le piratage de votre compte bancaire, l’usurpation de votre identité ou l’espionnage de vos activités quotidiennes. Ainsi, pour la sécurité de vos données personnelles, votre appareil mobile doit s’équiper d’une solution performante.

Malwarebytes propose des applications compatibles sur Android, iPhone ou iPad et évidemment PC. Son éditeur a mis en place une offre gratuite et premium pour rendre son service accessible au grand public. Malwarebytes est capable de vous protéger contre toute attaque. Que ce soit du phishing, de ransomwares ou de scamming, vous n’aurez plus rien à craindre.

Malwarebytes, c’est quoi exactement ?

Vous en avez marre des antivirus classiques qui font le travail à moitié. C’est aussi pour cette raison que Marcin Kleczynski a créé Malwarebytes. Vu que les menaces sur la toile augmentent, il est indispensable de mettre en place un antivirus plus solide. Actuellement, avec Malwarebytes, vous aurez droit à la protection tout-en-un en temps réel.

Pour vous aider, cet anti-malware propose différents services selon si vous souscrivez à l'offre premium ou non. En fait, cette application traque les programmes et contenus malveillants que vous risquez d’ouvrir sur votre téléphone. Elle optimise aussi la sécurité de votre smartphone ou tablette contre les hackers, le piratage et l’hameçonnage. Des millions de personnes ont décidé d’utiliser cet antivirus depuis son lancement.

La marque est une société fondée en 2004. Son équipe est composée d’environ 600 experts. Leur conviction est d’éliminer tous les malwares qui pourraient vous troubler en améliorant de jour en jour la qualité de leur produit.

Une fois installée, l’interface vous présente 5 rubriques en haut à gauche de l’écran.

Tableau de bord : vous aurez les détails sur les protections en temps réel qui sont activées.

Analyse : elle vous permet d’effectuer une vérification de l’ensemble de votre système pour détecter d’éventuels logiciels malveillants. L'analyse complète et personnalisée sont accessibles dans sa version gratuite, tandis que le scan rapide est réservé aux abonnés Premium.

Quarantaine : Lorsque vous cliquez sur le menu « Quarantaine », vous trouverez les fichiers suspects bloqués. Le choix de le supprimer ou de le restaurer vous revient.

Compte-rendu : En appuyant sur « Compte rendu », vous aurez un résumé de chaque vérification effectuée avec la date et le résultat.

Paramètre : Enfin, le menu « Paramètre » vous permet de modifier les réglages de Malwarebytes. Vous pouvez par exemple activer les notifications ou les mises à jour automatique.

Les offres de Malwarebytes

Si auparavant, les malwares se propageaient à travers les fichiers téléchargés, de nos jours, ils ont trouvé des manières plus sophistiquées ; l’hameçonnage, des liens illicites ou des logiciels d’espionnage invisibles pour la plupart des antivirus. Que ce soit sur PC ou mobile, son mode de fonctionnement reste le même. Elles entrent discrètement et s’enfouissent dans le système pour récolter le maximum d’informations. Certaines d’entre elles prennent directement le contrôle de votre appareil.

Le service offre un niveau de protection élevé pour ses utilisateurs. Contrairement aux antivirus traditionnels, sa version free est classée parmi les 10 logiciels gratuits les plus efficaces sur AV Test. C’est une solution qui anticipe la sécurité de chaque appareil. Il lance un scan, repère et stoppe les différentes menaces informatiques qui souhaitent s’installer sur votre téléphone.

De plus, la plateforme dispose également d’une offre Premium adaptée aux utilisateurs sur mobile, mais aussi pour Windows et Mac. Nombreux avis favorable lui sont accordés sur Google Play ou l’App Store, ce qui laisse croire qu’elle est fiable et efficace.

Pour en profiter, il suffit de télécharger le logiciel depuis l’App Store, Play Store ou encore le site officiel de Malwarebytes et l’installer sur votre appareil. Il est uniquement disponible sur les Android à partir de la version 4.4 et les ultérieurs à iOS 11.

Malwarebytes free

Malwarebytes free permet de déceler les virus et logiciels malveillants de manière gratuite sur votre appareil. Il a une double fonction : la détection et la suppression. Vous pouvez alors scanner de fond en comble les programmes sur votre système en allant sur le menu « Analyse ». Dès qu’un malware sera détecté, l’antivirus va directement le mettre en quarantaine, puis l'effacer ou le restaurer selon votre choix. Le hic c’est que vous serez obligé de le mettre à jour manuellement pour profiter de toutes ses nouveautés.

Malwarebytes Premium

Avec l’abonnement Premium, vous aurez droit à 14 jours d’essai gratuit sur Malwarebytes. Le plus ? 5 appareils pourront être à l'abri des menaces simultanément. Vous et votre famille serez protégés de toute forme de virus, peu importe la plateforme que vous allez utiliser. Son taux de détection est extrêmement élevé. Avec cette offre, vous bénéficierez de 60 jours de garantie. Satisfait ou Remboursé !

C’est un bouclier face aux ransomwares : Le ransomware est un programme qui bloque l’accès d’un fichier sur votre appareil. Vous n’aurez donc plus le contrôle de vos dossiers, voire même sur l’appareil si vous êtes face à ce genre de virus. Pour vous protéger, allez dans le menu « Tableau de Bord » et regardez si votre protection contre le ransomwares est active.

Bloquer les logiciels malveillants : Certains logiciels d’espionnage enregistrent vos mots de passe ainsi que vos informations financières et s’en servent à votre insu. Autant dire qu’il n’est pas nécessaire de vous exposer en quoi est-ce que c’est dangereux. Pour pallier cela, Malwarebytes renforce la sécurité de l’appareil. Il va directement analyser, puis empêcher que ces ransomwares pénètrent dans votre réseau.

Neutraliser les spywares : Les spywares ou logiciels espions sont fréquemment rencontrés dans le domaine informatique. Ils surveillent les informations que vous divulguez depuis votre téléphone pour en tirer profit ultérieurement. Ils peuvent par exemple vous espionner à travers votre webcam ou en se mettant dans tous les dossiers que vous allez partager. L’antivirus propose un outil de suppression de spyware efficace pour vous aider à y faire face et protéger votre vie privée.

Nettoyer en profondeur votre système : Dès que cet antivirus est installé, vous pouvez effectuer une analyse intégrale de votre système. Ainsi, vous pourrez détecter des logiciels qui ne vous veulent pas du bien et en même temps améliorer les performances de votre matériel. Vous pourrez programmer des séances de nettoyage du système avec une fréquence prédéterminée pour bien être sûr que tout va bien. Sachez que le mieux c’est de laisser votre appareil en veille jusqu’à ce que l'analyse soit terminée.

Stopper les publicités indésirables : Si vous disposez du Malwarebytes Premium, nul besoin d’installer d’autres bloqueurs de pub qui peuvent être parfois des plateformes pour du phishing. Le logiciel a déjà intégré une fonction anti-adware pour que vous puissiez surfer sur la toile en toute tranquillité. Cela se fait sans que vous ne vous en rendiez compte.

La fonctionnalité Exploit Protection : C’est une fonctionnalité disponible uniquement sur PC et qui peut bloquer les failles présentes dans la plupart des programmes préinstallés dans votre ordinateur. Votre navigateur par défaut, Foxit Reader, la version initiale de Chrome dans votre PC emmènent parfois des malwares avec eux. C’est pour les contrer qu’a été créé l’Exploit Protection. Pour l’activer, il suffit de le télécharger et l’installer en suivant les étapes pour configurer n'importe quel logiciel. Puis, il s’exécutera tout seul tant que votre ordinateur est allumé. Si vous souscrivez à l'abonnement Premium, vous devrez cliquer sur « Activate » puis entrer votre ID.

Malwarebytes Premium Privacy +

C’est la formule qui comprend toutes les fonctionnalités Premium de l’antivirus. D’ailleurs, vous aurez en surplus un VPN, un gestionnaire de mot de passe, une dizaine de Go de stockage sur cloud.

Des fonctionnalités supplémentaires

Nouvelle interface : Auparavant, l’interface de l’application web présentait des bug récurrents. Forte heureusement, elle a été revue plus tard pour aligner ergonomie, fluidité et intuitivité. Aujourd’hui, tout est déjà en ordre. Les utilisateurs profitent d’un nouveau visuel plus sophistiqué.

Blocage des appels indésirables : Malwarebytes détecte les logiciels louches qui surveillent votre appareil à distance, y compris ceux qui émettent des appels et engagent une facturation cachée. Elle bloque leurs accès et protège votre vie privée contre ces cybercriminels.

Contrôle des SMS, mails et messagerie : Si vous utilisez les réseaux sociaux comme WhatsApp, Skype ou simplement sur votre adresse mail, il est possible que des maliciels vous soient envoyés. Pour éviter que vous tombiez sur des malwares, l’antivirus détecte tout type de lien malfaisant, et ce, même avec les SMS reçus.

État et protection de l’appareil sur widget : L’état de protection de votre appareil sera renseigné de temps en temps sur le widget. Vous serez aussi notifié à chaque présence de malware susceptible de nuire à votre terminal.

Gérer les applications mobiles : Savez-vous qu’il est possible de trouver des malwares sur Google Play ? Si jamais vous téléchargez par erreur ce genre de fichier, votre appareil court un énorme risque. C’est pourquoi Malwarebytes a aussi mis en place la liste blanche qui regroupe l’ensemble des programmes que vous pourrez utiliser. Cependant, il se peut que les applis en cours d’exécution ou celles récemment installées soient malveillantes. Pour cela, l’application restreint leur accès.

Privilégier l’audit et la sécurité de l’appareil : Malwarebytes détecte les failles dans le paramétrage de votre système et vous suggère quelques recommandations pour votre sécurité.

Les avantages les plus notables

Optimisation de la performance de votre appareil : Malwarebytes n’est pas un simple logiciel de protection de vos données. Il préserve votre appareil contre les applications inutiles et l’aide à mieux fonctionner en libérant plus d’espace.

Smartphone moins encombrant : Les malwares consomment les données sur votre smartphone en plus des applications installées. Ainsi, en activant cet antivirus, vous gardez le contrôle de votre mobile. Le service va identifier quel type d’informations sont détectées par les logiciels espions. Il va ensuite les bloquer et par la même occasion, va rendre votre smartphone plus léger et plus fluide.