Téléchargement illégal : le groupe pirate EVO arrête mystérieusement de partager des films et séries

Le groupe pirate EVO s'est fait en quelques années une réputation solide. En effet, le collectif a plusieurs coups d'éclats à son actif, comme le partage en avance de la version BluRay de Spider-Man No Way Home. EVO a pris l'habitude de publier régulièrement des films et séries sur les sites de téléchargement, mais depuis quelques jours, le groupe ne diffuse plus aucun contenu.

Ces dernières semaines, les opérations policières contre les opérateurs de sites IPTV se sont multipliées. On a appris récemment que la police espagnole avait démantelé l'un des plus importants réseaux d'IPTV pirates européens.

En Angleterre, deux revendeurs de boitiers pirates ont été attrapés et ont écopé d'une peine de deux ans de prison. Un autre citoyen britannique a été arrêté et a été condamné à 30 mois de prison. Ici encore, il vendait des box pirates sous Android.

Or, nos confrères du site Torrent Freak sont amenés à penser que les autorités ont encore frappé. Cette fois-ci, la cible pourrait être le groupe EVO, un collectif pirate qui jouit d'une belle notoriété dans le milieu grâce à plusieurs coups d'éclats.

Le groupe EVO a-t-il été démantelé par la police ?

En effet, EVO s'est fait connaître en publiant sur les sites de streaming illégaux et de fichiers torrents des films et séries en excellente qualité. A plusieurs reprises, le groupe est même parvenu à coiffer au poteau les ayant droits en publiant certains long-métrages avant leur sortie officielle. Ce fut le cas pour Nomadland, Uncut Gems, The Power of The Dog, My Salinger Year ou encore la version préliminaire du Blu-Ray de Spider-Man No Way Home.

Si d'ordinaire, EVO publie régulièrement de nouveaux contenus sur les sites pirates, c'est le silence radio depuis le 25 novembre 2022. D'après plusieurs rumeurs, le groupe serait inactif car les membres ont été interpellés par les autorités. Pour le moment, impossible de le savoir, faute de déclaration officielle.

Dans une interview accordée à nos confrères de Torrent Freak en 2021, l'un des membres du groupe avait déclaré que leurs actions étaient essentielles : “Nous le faisons pour le plaisir. Nous savons que nous aidons beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma. Peut-être que si les studios se souciaient un peu plus des consommateurs, il n'y aurait pas beaucoup de piratage sur Internet. Mais ils ne s'en soucient plus, ce qui compte, c'est le profit, le profit, le profit”. Notez que le groupe pirate IFT a également mystérieusement disparu depuis quelques temps.