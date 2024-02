Streaming illégal : des centaines de sites en .tv disparaissent mystérieusement

Il y a quelques jours, plus de 200 sites pirates dont l'adresse Web se termine par .tv sont devenus inaccessibles en même temps. Officiellement, ce serait à cause d'un problème technique.



Sans que l'on sache pourquoi, plus de 200 sites Web sont devenus inaccessibles en même temps la semaine dernière. Ils partagent trois points communs. Le premier, c'est la présence massive de mots comme stream, cine, film, anime, movie ou encore HD dans leur adresses. Cela pointe fortement vers des activités de streaming illégal, même s'ils ne font pas partie des plus célèbres de 2023. Le deuxième, c'est que leur adresse se termine par .tv. Enfin, tous les noms de domaine concernés sont enregistrés chez Sarek Oy, une entreprise finlandaise connue pour être moins regardante que d'autres sur l'activité de ses clients.

Aucune information n'a été communiquée aux propriétaires des sites concernés au moment du blocage. La raison indiquée est “serverHold”, ce qui veut dire que le nom de domaine n'est pas activé au niveau du DNS. Il est facile de se dire qu'une requête d'ayants droit est à l'origine de la situation, sauf que parmi les adresses inaccessibles, certaines n'ont rien à voir avec une quelconque activité répréhensible.

Plus de 200 sites en .tv se sont retrouvés bloqués d'un coup, sans explication

Jomo tient le blog jomo.tv, sans aucun rapport avec le streaming illégal. Il fait partie des sites inaccessibles. “J'utilise le domaine concerné pour mon blog Tech et mon adresse e-mail. Je n’ai reçu aucune information sur ce qui se passe et je ne sais pas si ni quand ça sera résolu. C'est très frustrant de ne recevoir aucune information ou mise à jour, en plus de ne pas pouvoir envoyer ou recevoir d'e-mail et de ne pas pouvoir me connecter à plusieurs services. Là je suis sûr que certains e-mails sont perdus à jamais parce que le domaine est indisponible depuis plusieurs jours.”

Après plusieurs jours de silence, on apprend qu'un problème technique serait à l'origine de toute cette histoire. Il n'y a pas plus de précision, mais d'après nos tests, cela semble plus compliqué que ça. En tentant d'accéder à plusieurs sites de la liste, les résultats sont très variables. Certains comme jomo.tv sont fonctionnels. D'autres renvoient à des erreurs de type “site inaccessible” ou “adresse introuvable”. Pour quelques uns, nous atterrissons sur une page indiquant que les autorités ont saisi le nom de domaine. On peut donc s'attendre à ce que plusieurs sites ne reviennent pas en ligne après la résolution de l'incident, quel qu'il soit.

