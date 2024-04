Dune Partie 2 fait une apparition surprise sur les sites de streaming pirates

Alors que Dune : Partie 2 continue de cartonner en salles, le film de Dennis Villeneuve vient de faire une apparition remarquée sur les sites de piratage. Etonnant, quand on sait que la sortie VOD n'aura lieu qu'en juin 2024. Mais d'où sortent ces copies en haute qualité du long-métrage avec Timothée Chalamet ?

Dune : Partie 2 fait partie sans contestation aucune des plus grands cartons au box office de ce début d'année 2024. Les chiffres parlent d'eux-même : en France, le long-métrage de Denis Villeneuve a attiré plus de 4 millions de spectateurs. Depuis sa sortie en février 2024, le second chapitre de Dune a amassé plus de 233 millions de dollars, et ce uniquement sur le sol américain. D'un point de vue mondial, le film a d'ores et dépassé les 600 millions de dollars.

Vous l'aurez compris, la suite des aventures de Paul Atreïdes (Timothée Chalamet) sur la planète désertique Arrakis est un franc-succès. Bien entendu, la carrière du film ne compte pas s'arrêter aux salles obscures. Sa sortie en DVD/Blu-Ray et sur les plateformes de SVOD, prévue à la fin juin 2024 en France (fin avril aux Etats-Unis), devrait lui permettre de grappiller quelques millions de dollars supplémentaires.

Dune : Partie 2 est déjà disponible sur les sites de piratage

Enfin cela, c'était sans compter son apparition surprise sur plusieurs sites de téléchargements illégaux. Comme le rapportent nos confrères de Torrent Freak, des copies de haute qualité du film viennent d'être partagées sur plusieurs plateformes pirates. Les versions sont étiquetées WEB-DL, ce qui indique le fichier a été téléchargé à partir d'une source en ligne (généralement une plateforme de streaming officielle ou un service de SVOD) toujours inconnue à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Cette version, disponible en 1080p, mentionne une information intrigante dans le nom du fichier : Dune.Part.Two.2024.1080p.WEB-DL.H264.AAC2.0-InMemoryOfEVO. Les plus attentifs d'entre-vous auront remarqué cette mention en toute fin : InMemoryOfEVO. Pour les néophytes, le groupe pirate EVO s'est fait une sérieuse réputation ces vingt dernières années. Le collectif a été à l'origine de la fuite de plusieurs centaines de films (généralement des screeners, soit des versions filmées en salles, mais aussi des copies en haute qualité). On lui doit notamment la fuite de la version Blu-Ray de Spider-Man No Way Home des semaines avant sa sortie officielle, mais aussi celle de Dune : Partie 1.

En 2022, le groupe EVO a été démantelé par la police portugaise à la suite d'une enquête de longue haleine, facilitée notamment par de nombreuses informations fournies par l'Alliance for Creativity and Entertainment.

