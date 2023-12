Téléchargement illégal : ce film a plus 30 ans et pourtant c’est le plus piraté pour Noël 2023

Il y a des films de Noël dont la longévité n'est plus à prouver. Pourtant bien ancrés dans les années 80-90, certains continuent à susciter l'engouement des plus nostalgiques, mais également des plus jeunes. Et quoi de mieux, vous diront certains, que de télécharger illégalement ces films pour les regarder en famille à l'approche du Réveillon ?

Si les blockbusters les plus récents ont toujours le vent en poupe sur les plateformes de téléchargement illégal, il y a pourtant certains classiques du cinéma dont le succès sur ces mêmes plateformes n'est plus à démontrer. Et en cette période de fêtes de fin d'année, ce sont bien évidemment les films de Noël qui sont les plus téléchargés.

Mais loin des films romantiques qui relatent la rencontre amoureuse entre deux personnes que tout oppose (le scénario est éculé, mais il continue à fonctionner), il y a aussi les comédies qui se déroulent en pleine période de Noël. Et parmi eux, il en est un qui remporte tous les suffrages auprès des sites pirates.

Sorti en 1990, ce film de Noël fait un carton sur les sites pirates

Le film en question n'est autre que Maman j'ai raté l'avion. Indisponible sur Netflix, il l'est pourtant sur Disney+. Il fait même partie des tendances recommandées par Plex, l'application qui permet de streamer des films, séries et musiques en local ou sur le Web. Mais tout le monde n'est pas abonné à Disney+ et les téléchargements illégaux vont bon train.

Comme chaque année, les frasques de Macaulay Culkin face à des cambrioleurs font donc l'unanimité. Depuis fin novembre, on observe une hausse vertigineuse du nombre de téléchargements illégaux concernant cette œuvre cinématographique signée Chris Columbus. Selon Torrentfreak, on est ainsi passé de moins de 5000 téléchargements par jour à près de 30 000 entre mi-novembre et mi-décembre 2023.

Les statistiques reportées s'arrêtant au 20 décembre, il y a fort à parier que le film connaisse un nombre de piratages encore plus élevés d'ici le 25 décembre. Notez que l'an passé, le film avait connu un nouveau pic de téléchargements les 31 décembre et 1er janvier, puisqu'il s'était approché des 50 000 téléchargements par jour. Le même scénario devrait se reproduire cette année. Maman j'ai raté l'avion est donc le film de Noël le plus piraté au monde et il n'a aucune chance de se faire détrôner par Le Grinch, téléchargé deux fois moins jusqu'à présent.