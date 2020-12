Switch : Nintendo attaque une opération caritative à cause de coques pour Joy-Con

Nintendo essuie une pluie de critiques après l’envoi d’une mise en demeure à un créateur Cptn Alex qui organise une action caritative anti-suicide. Cptn Alex a créé des coques Joy Con en honneur du célèbre streameur Desmond Etika Amofah qui appelait ses fans les Joy Con Boyz et qui s’est enlevé la vie le 19 juin 2019.

Si vous suivez des chaînes Youtube anglophones, vous connaissez sans doute Etika, une vraie légende dans la communauté des joueurs Nintendo. Cette célébrité avec plus de 1,3 millions d’abonnés et plus de 145 millions de vues, s’est fait connaître pour ses réactions complètement déjantées aux Nintendo Direct. Il avait notamment pris pour habitude d’appeler ses fans les Joy Con Boyz.

Plusieurs mois avant sa disparition, Etika montrait des signes de déstabilisation psychologique, menaçant à plusieurs reprises de se suicider. Le 19 juin 2019, il publie une dernière vidéo dans laquelle il admet être suicidaire. Quelques jours plus tard, son corps sans vie est découvert par la police de New York dans l’East River. La police pense qu’il s’est jeté du pont de Manhattan.

Nintendo met en demeure un créateur de Joy Con qui reverse tous ses fonds à une association de lutte contre le suicide

Quelques semaines après cette histoire tragique l’un de ses fans, Cptn Alex, a décidé de lui rendre hommage de la plus belle façon qui soit. Il a conçu une coque pour Joy Con qu’il a baptisée Etikon. Et lancé une campagne sur Indiegogo pour en financer la fabrication. D'emblée il précise n’avoir qu’une intention : lever des fonds pour une association caritative. Il a fini par choisir JED, une fondation qui lutte contre le suicide auprès des jeunes adultes.

Selon Cptn Alex, cette page Indiegogo avait généré plus de 10 000 dollars de dons à la fin de 2019. Pourtant ce dimanche, Cptn Alex a confirmé à JoyConBoyz, une chaîne Youtube créée en hommage à Etika, avoir reçu une mise en demeure de Nintendo en septembre, pour arrêter immédiatement son opération. La lettre de mise en demeure menace :

« Pour éviter toute action légale ultérieure, Nintendo demande que vous cessiez immédiatement toute production, marketing, vente, et distribution des Produits Contrevenants et tout usage des marques de Nintendo en connexion avec lesdits produits ».

Apparemment ce que Nintendo reproche au créateur, c’est le logo JoyCon Boyz qui reprend la marque Joy Con ainsi qu’un logo proche du logo Nintendo Switch. Cptn Alex explique sur Twitter que 500 coques ont été produites l’année dernière dont environ 300 devaient être envoyées aux « backers » de sa campagne. Quant aux 200 autres, elles étaient destinées à sa page Etsy.

Il ajoute détenir une licence appropriée pour la vente de ces coques et « payer ses taxes ». Compte-tenu de la situation, Cptn Alex n’a pas l’intention de se laisser faire. Il explique modifier la plupart de ses designs pour retirer les éléments problématiques. Nous devrions en savoir davantage prochainement. En attendant, tout cela donne une image tout de même un peu dure de Nintendo, ne trouvez-vous pas ?

Nintendo aime généralement garder le contrôle total de ses marques. C’est ainsi que le groupe a construit son image (plutôt positive sur le long terme). Dernièrement le groupe s’est par exemple attaqué à des moddeurs de consoles Nintendo Switch. Et a obtenu l’arrestation par le FBI de membres de la team Xecuter.

