Surface Trio : Microsoft réfléchit à un smartphone doté de 3 écrans

Microsoft a déposé le concept d’un smartphone à trois écrans. Il prend la forme d’un Surface Duo, mais en ajoutant un affichage supplémentaire. Si rien ne dit que la firme de Redmond travaille actuellement sur un tel format, le dépôt de brevet prouve qu’elle y réfléchit.

Le Surface Duo de Microsoft n’est pas franchement une grande réussite et ce n’est pas la deuxième itération, sortie il y a quelques mois, qui vient sauver le tableau. La firme de Redmond pourrait persévérer dans cette voie avec un nouveau format : trois écrans au lieu de deux.

Patently Apple a en effet repéré un brevet intéressant déposé par Microsoft en juin dernier et publié le 23 décembre. Il s’agit d’un brevet assez long et technique qui décrit un nouveau terminal. Un seul schéma est inclus et il nous présente bien le concept.

Microsoft réfléchit à un Surface Trio

Ce terminal fonctionnerait de la même façon que le Surface Duo avec des écrans qui se replieraient sur eux mêmes. Mais cette fois, le smartphone ne disposerait pas de deux, mais de trois écrans. Tous seraient reliés par des charnières et le terminal pourrait se déplier entièrement pour former un immense affichage.

Comme le montre le schéma, il serait aussi possible de « fermer » le smartphone tout en ayant la possibilité d’utiliser un dernier écran qui ressort. Il est pour l’instant difficile d’imaginer l’usage que nous pourrions en avoir dans la vie de tous les jours mais bien utilisé, ces trois écrans pourraient être intéressants.

Les smartphones pliables et/ou à deux affichages commencent à arriver sur le marché et les constructeurs songent déjà à la suite. Samsung est aussi dans les starting blocks et a présenté un concept similaire il y a quelques mois déjà. Ici, ce n’était pas un brevet, mais une vidéo de démonstration qui nous montrait l’usage que nous pourrions faire de ce genre de produit.

Quoi qu’il en soit, Microsoft songe bien à la suite de sa gamme. Les deux premiers Surface Duo n’ont pas vraiment convaincu, aussi bien à cause de leur format que de leur partie logicielle criblée de bugs. Ce Surface Trio pourrait alors représenter la dernière chance de réellement convaincre pour la société américaine.

Source : Patently Apple