Surface Pro 9 : processeur maison, prix de 1300 euros, les premières infos tombent

La Surface Pro 9 de Microsoft fait parler d’elle à travers une fuite. On en sait un peu plus sur ses caractéristiques. On apprend ainsi qu’un modèle pourrait être propulsé par un processeur SQ3 de Microsoft. Le PC deux-en-un pourrait être commercialisé à partir de 1300 euros.

La Surface Pro 9 commence à faire parler d’elle. Le PC phare de la marque de Redmond a en effet fuité et c’est le site WinFuture, souvent bien informé, qui nous en apprend un peu plus sur son compte. Il nous livre ses caractéristiques supposées ainsi que son placement tarifaire.

Côté specs, la Surface Pro 9 ne surprend pas. La machine se présenterait toujours comme une tablette avec clavier détachable et serait équipée d’un écran tactile de 13,5 pouces d’une définition de 2 880 x 1 920 pixels.

La Surface Pro 9 pourrait avoir un processeur maison

La machine serait disponible en plusieurs versions. La plus haut de gamme serait dotée d’un processeur Intel Core i7-1255U (de 12e génération, donc) tandis que le modèle plus abordable proposerait un Intel Core i5-1235U. Surprise du chef, Microsoft pourrait aussi vendre une Surface avec un processeur maison : le Microsoft SQ3. Ce processeur ARM équipe habituellement les Surface Pro X et l’ajout dans la gamme Pro serait une expérimentation intéressante.

A lire aussi – Test Surface Laptop 4 : un ultra-portable d’exception malgré quelques petits défauts

On pourrait aussi compter sur 16 Go de RAM au maximum ainsi qu’une mémoire SSD de 1 To. Ce produit pourrait être commercialisé à 1300 euros au minimum, soit plus cher que la Surface Pro 8 (1179 euros). Ce tarif devrait, comme sur les précédents produits, comprendre uniquement tablette. Quatre coloris serait proposés : argenté, noir, vert et saphir.

La Surface Pro 9 serait accompagnée par un autre produit phare de la marque : le Surface Laptop 5. Il disposerait d’exactement les mêmes caractéristiques, à la différence près que le clavier ne serait pas détachable. On apprend également que cette année, le produit ne serait pas disponible dans une variante avec un processeur AMD. Le modèle de 13,5 pouces serait vendu à 1200 euros tandis que le 15 pouces à 1500 euros.

Bien entendu, nous suivrons de très près ces annonces. Microsoft a l’habitude de présenter ses nouveautés dans le courant du mois d’octobre.

Source : WinFuture