Surface Go 2 officiel : plus puissant mais toujours aussi bon marché, dès 459 €

La Surface Go 2 a été officialisée par Microsoft. Le constructeur apporte surtout des changements techniques à sa tablette, en réajustant la taille de l’écran et en y mettant de nouveaux processeurs.

Le Surface Go 2, qui succède au premier modèle sorti en 2018, a été annoncé par Microsoft. Pensé comme un ultra-portable uniquement dédié à la bureautique, il adopte le même schéma d’utilisation que la Surface Pro. Le PC deux-en-un est une tablette sur laquelle il est possible d’y brancher un clavier compatible et vendu séparément.

Microsoft modifie légèrement le design

Microsoft a procédé à quelques ajustements techniques sur son ordinateur par rapport au premier Surface Go et l’a équipé de processeurs plus récents. Le design a également été légèrement revu, puisque l’écran passe de 10 pouces à 10,5 pouces pour un plus grand confort.

La tablette propose un écran LCD IPS tactile 10,5 pouces d’une définition 1920 x 1280 pixels. Deux processeurs sont proposés : un Intel Pentium Gold 4425Y modeste ou un Intel Core m3 de 8e génération (avec 4 ou 8 Go de RAM). Un ordinateur limité en termes de stockage, puisqu’il offre 128 Go au maximum.

En termes de batterie, Microsoft promet une autonomie de 10 heures. De quoi, en théorie, tenir une journée entière sans s’encombrer du chargeur. La recharge se fait par ailleurs toujours avec le Surface Connect, le port propriétaire, et non en USB Type-C (dont un port est présent sur l’une des tranches). Enfin, il faut noter que la tablette est certifiée Windows Hello, et peut utiliser la reconnaissance faciale pour se déverrouiller.

Léger (550 grammes en moyenne) et ultra-mobile (avec option 4G), le Surface Go 2 est pensé pour travailler partout. Il sera disponible le 12 mai à partir de 459 euros pour la version WiFi et 829 euros pour la version 4G.