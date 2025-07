Selon des documents internes, Meta, derrière Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, prépare un système permettant aux chatbots IA de vous écrire spontanément, sans que vous les sollicitiez.

Difficile d'éviter les chatbots IA de nos jours. Sans parler de ChatGPT qui a pour l'instant le bon goût de rester une application à part, d'autres sont imposés dans des services utilisés par des millions de personnes à travers le monde. Ceux de Meta par exemple. Depuis plusieurs mois, Facebook ou WhatsApp intègrent directement Meta AI, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir bien sûr, mais elle est tout de même là, à attendre que vous daignez lui adresser la parole.

Et bientôt, si vous le faites, ce sera comme mettre le doigt dans un engrenage : même après la fin de vos interactions, l'IA pourrait vous envoyer un message plusieurs jours après, histoire de prendre des nouvelles. Ça vous fait peur ? C'est pourtant ce sur quoi Meta travaille, selon les documents internes qu'ont pu consulter les équipes de Business Insider. Le projet se baserait sur la plateforme AI Studio lancée en 2024, sur laquelle vous pouvez créer un avatar IA.

Meta veut que ses IA vous écrivent spontanément sur les réseaux sociaux

En résumé, si vous avez discuté avec l'une des IA du service, cette dernière pourra vous recontacter d'elle même plus tard. Par exemple, celle qui se fait appeler “le Maestro de la magie du cinéma” dirait quelque chose comme “J'espère que vous passez une journée harmonieuse ! Je voulais savoir si vous avez découvert récemment de nouvelles bandes originales ou de nouveaux compositeurs favoris. Ou peut-être aimeriez-vous des recommandations pour votre prochaine soirée cinéma ? N'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir de vous aider !“.

Il y a des règles précises. Pour qu'une IA puisse vous recontacter sur Facebook ou WhatsApp, vous devez lui avoir écrit au moins 5 messages dans les 14 derniers jours. Et si vous ne répondez pas à la relance, il n'y en aura pas d'autres. Quant au contenu même du message, il se baserait sur vos conversations précédentes pour être le plus personnalisé possible. Avec ce système, Meta veut pousser les gens à se servir de sa plateforme AI Studio, quitte à occulter les études montrant que parler trop souvent à une IA peut avoir des conséquences néfastes.