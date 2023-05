Street Fighter 6 : la bêta est disponible, voici comment y jouer en avant-première

Avis aux combattants, Capcom vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle phase de bêta accessible à tous pour Street Fighter 6. On vous explique comment y accéder et quoi en attendre.

Alors que NetherRealm vient d'officialiser l'existence de Mortal Kombat 1, le prochain opus de leur célèbre saga sanguinolente, un autre poids lourd du Versus Fighting doit arriver sur consoles et PC ce 6 juin 2023. Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu du très attendu Street Fighter 6.

Et chose promise chose due, alors que nous sommes maintenant à quelques jours du lancement, Capcom vient de confirmer l'ouverture d'une nouvelle phase de bêta. Cette fois-ci, cette bêta est accessible à tous, sur PS5, Xbox Series X/S et PC via Steam.

Capcom lance une nouvelle bêta ouverte de Street Fighter 6

Disponible depuis ce vendredi 19 mai 2023 au matin, elle sera accessible jusqu'au 22 mai prochain à 9h (heure française). Via cette bêta, les joueurs pourront accéder aux contenus et modes de jeux suivants :

Création du personnage

Matchs classés

Matchs entre amis

Matchs du Battle Hub

Tournois ouverts

Mode Entraînement

Centre du magasin de marchandises

Combats extrêmes (quotidien)

Game Center (quotidien)

Défis (quotidien)

Cabine du DJ

Lieu de photos

Par ailleurs, il sera possible d'incarner 8 personnages sur les 18 disponibles sur la version finale. Vous pourrez donc parfaire vos techniques de combat avec Luke, Jamie, Chun-Li, Guile, Ryu, Ken, Kimberly et Juri. En outre, les joueurs pourront se coller des mandales sur 6 terrains différents : Centre de Metro City, Temple de Genbu, Porte-avions Byron Taylor, Tian Hong Yuan, Le Macho Ring et la Salle d'entraînement. Précisons par ailleurs que cette bêta est cross-platform. En d'autres termes, les joueurs PC, Xbox et PlayStation pourront jouer ensemble.

Comment créer son ID Capcom pour accéder à la bêta

Attention toutefois, pour accéder à sa bêta ouverte, il est nécessaire de créer et enregistrer un ID Capcom avant de l'associer à votre plateforme de jeu. Pour ce faire, il faudra donc se rendre sur le site auth.cid.capcom.com et suivre le formulaire d'inscription.

Ceci fait, suivez la procédure suivante :

Toujours sur le site Capcom ID, connectez-vous et aller à votre page Compte

Faites défiler vers le bas de la page pour trouver la partie “Association avec des comptes externes”

Cliquez sur le bouton Associer pour relier votre compte PlayStation Network, Xbox ou Steam à votre Capcom ID

pour relier votre compte PlayStation Network, Xbox ou Steam à votre Capcom ID Vous devrez ensuite vous connecter avec vos identifiants Sony, Microsoft ou Steam pour valider l'association des deux comptes

Pour rappel, Capcom a révélé de nombreux détails sur Street Fighter 6 lors d'un Showcase dédié en avril 2023.