Streaming : un homme revend 500 000 comptes piratés en profitant d’une fuite des données

Un pirate a récupéré les accès à des centaines de milliers de comptes piratés, dont ceux de nombreuses plates-formes de streaming. Il risque désormais la prison pour les avoir revendu.

Adepte des services de streaming, vous n'avez pas manqué de remarquer la tendance qui se dessine depuis quelques années. Multiplication des plates-formes, système d'exclusivité pour les séries ou les films, augmentation régulière des prix sans contrepartie… Il est de plus en plus difficile d'accéder à l'ensemble des catalogues sans investir une somme qui peut vite devenir importante. Surtout quand les services mettent fin au partage des comptes, Netflix en tête.

Certains ne sont pas pas prêts à renoncer aux vidéos à la demande et se tournent vers le piratage. Pas forcément celui qui consiste à récupérer le film ou la série qui vous intéresse d'ailleurs. Il est également possible d'acheter les informations de connexion d'un compte piraté pour y accéder au même titre que son détenteur. Forcément, c'est moins cher que s'abonner soi-même, mais c'est évidemment illégal. Au Danemark, un homme de 29 ans a tenté de gagner de l'argent avec cette méthode et doit maintenant en subir les conséquences.

Un homme risque la prison pour avoir revendu les accès de 500 000 comptes piratés dont beaucoup de streaming

Opportuniste, le pirate présumé profite d'une fuite de données pour récupérer des centaines de milliers d'accès à des comptes piratés. Parmi eux, des identifiants et mots de passe pour se connecter à Netflix, Paramount+ ou HBO Max, entre autres. En utilisant un site Web dédié, l'homme revend au total 500 000 comptes obtenus illégalement. On ignore en revanche combien cela lui a rapporté, mais en supposant que le prix était fixé à 1 ou 2 € le compte, ça fait une très belle somme.

L'accusé risque une peine de prison dont la durée n'est pas précisée. Ce n'est pas la pas la première fois que le Danemark connaît une affaire de ce genre. En juillet dernier, un homme de 31 ans a été arrêté pour des faits similaires. La justice le soupçonne d'être membre d'un groupe plus important qui revend aussi des abonnements illégaux à des services IPTV.

