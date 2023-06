Piratage : 60 % des utilisateurs achètent aussi du contenu légalement

L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle vient de publier une nouvelle étude d'opinion sur le piratage. On y apprend notamment que 60 % des utilisateurs adeptes du piratage ont également pris pour habitude d'acheter du contenu par des voies légales.

L'EUIPO ou l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle vient de publier les résultats de son rapport intitulé : “Les Citoyens européens et la propriété intellectuelle : perception, prise de conscience et comportement”.

Cette étude avait pour but de mettre en lumière la position des utilisateurs européens concernant la propriété intellectuelle et plus particulièrement le piratage de contenus en ligne.

Les Européens sont globalement contre le piratage

D'un point de vue global, les personnes sondées sont dans la grande majorité opposées au téléchargement illégal. Ainsi, ils sont nombreux à réfuter les raisons souvent invoquées par les utilisateurs pour justifier le piratage :

65 % des personnes interrogées sont contre l'idée de considérer le piratage comme acceptable dans le cadre d'un usage personnel

72 % sont contre l'argument du prix des contenus trop élevé sur les circuits de vente classiques et légaux

74 % sont contre l'idée d'avoir au recours au piratage sous prétexte d'une mauvaise distribution d'un film ou d'une série

Le piratage plus ou moins toléré selon l'âge

Par ailleurs, on apprend que l'acceptation du piratage diminue fortement avec l'âge. Ainsi, seulement 19 % des citoyens âgés entre 55 et 64 ans soutiennent le téléchargement illégal. Cette proportion est beaucoup plus importante chez les 25/34 ans et les 15/24 ans, à savoir respectivement 41 et 46 %.

“L'accès à des contenus provenant de sources illégales est nettement plus courant que la moyenne chez les jeunes Européens. Dans la tranche d'âge des 15-24 ans, 27% disent avoir diffusé des contenus en à partir de sources illégales pour regarder du sport, et 25 % disent avoir utilisé des plateformes d'IPTV pour accéder à des contenus de manière illégale, soit plus du double de la moyenne de l'UE”, détaille le rapport.

A lire également : Téléchargement illégal – les fermetures à répétition des sites pirates sont inutiles, les internautes refusent de payer

Les pirates achètent aussi du contenu légalement

Malgré tout, 80 % des sondés (tout âge confondu) déclarent préférer obtenir du contenu à partir de sources légales, surtout si une option abordable est disponible (promotion en magasin, location, plateformes de streaming, etc.).

Dans cet ordre d'idée, 69 % des sondés considèrent que la qualité et l'éventail des contenus offerts par les voies légales sont meilleurs que ceux proposés sur les plateformes pirates. Au total, 14 % des utilisateurs ont admis avoir recours à des sources illégales durant les 12 derniers mois. Seulement et il s'agit d'une donnée importante, parmi les pirates, six sur dix ont également acheté régulièrement du contenu via des voies légales.