Streaming OM PSG : chaîne et heure du direct, Canal+ reprend le contrôle

Le 100e classico entre l'OM et le PSG se joue dans un contexte houleux au Vélodrome. Cinq mois après le match aller mouvementé entre les deux équipes, beaucoup de choses ont changé. Que ce soit au niveau des droits TV que de la vie interne des deux clubs. Streaming, chaînes, compositions et enjeux, on vous dit tout sur le match OM PSG de ce soir.

La grande affiche entre l'OM et le PSG va clôturer la 25e journée de Ligue 1. Le contexte du 100e Classico de l'histoire est tout à fait inédit. Les incidents à Marseille le week-end dernier et la démission d'André Villas Boas cette semaine exaspèrent la crise déjà palpable au sein du club. Deux adversaires se dressent donc face à l'OM ce soir : son grand rival parisien et ses propres soucis internes.

Une réunion supporters-joueurs a eu lieu ce samedi, à la veille du classico. Elle a le mérite d'avoir apaisé les tensions avant le match. Les joueurs devraient pouvoir se focaliser sur le principal : le terrain. Une victoire sonnerait comme un répit dans le chaos actuel côté olympien. Le PSG quant à lui aborde la rencontre beaucoup plus sereinement après sa victoire contre Nîmes mercredi.

Streaming OM PSG : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct

La situation autour des droits TV de la Ligue 1 a connu son épilogue cette semaine. Canal+ est défensivement revenu aux commandes. Et Téléfoot dont la mort était programmée depuis un certain temps diffusera son dernier match ce soir. La rencontre OM PSG est donc à suivre sur Canal+ et sur Téléfoot, à partir de 21h. Vous pourrez la suivre depuis votre décodeur TV ou en streaming avec l'abonnement 100% digitale de Canal+.

L'offre TV + Digital est facturée à partir de 20,90 € par mois avec un engagement de 2 ans. Cette formule donne droit à la chaine Canal+ et à Canal+ Décalé. Elle vous permet notamment de suivre le Classico OM PSG qui est diffusée par la chaîne principale. Vous pouvez également choisir le pack + de Canal+ avec toutes les autres chaînes thématiques du groupe en plus de Disney+.

Cette offre qui est actuellement en promotion coûte 30,99 € avec un engagement de 24 mois, au lieu de 35,99 €. Le groupe propose également une formule avec 12 mois d'engagement à partir de 25,99 € par mois. Enfin, l'abonnement 100% digitale qui permet de suivre les matchs en streaming est proposé à partir de 20,99 € par mois sans engagement.

OM PSG : les compositions probables

Les deux équipes ne sont plus les mêmes depuis le dernier classico en Ligue 1 en septembre dernier et même depuis le PSG OM en finale du trophée des champions en janvier. Sur le banc, c'est Nasser Larguet qui assure l'intérim d'AVB depuis sa démission ou mise à pied par le club. Voici les compos probables des deux équipes.

OM : Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Rongier, Kamara, Gueye – Thauvin, Benedetto, Payet.

PSG : Rico – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Di Maria, Paredes, Verratti, Neymar – Mbappé, Icardi.