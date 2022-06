Streaming illégal : des dizaines de sites et de plateformes IPTV sont dans le viseur de la justice

Des dizaines de sites de streaming illégal et des plateformes IPTV sont dans le viseur de la justice américaine. C'est en tout cas ce que révèle une nouvelle série de documents déposée par l'Alliance for Creativity and Entertainment auprès d'un tribunal américain.

Alors que Zone-Telechargement et Tirexo ont fermé officiellement leurs portes à la fin avril 2022, nos confrères du site Torrent Freak nous apprennent que des dizaines de sites de streaming illégal et des plateformes IPTV sont dans le collimateur de la justice américaine.

C'est en tout ce que révèle une série de documents déposée par l'Alliance for Creativity and Entertainment auprès d'un tribunal américain. Ces requêtes DMCA prouvent que l'organisme enquête sur diverses plateformes, dont une qui semble extraire des films et séries du réseau de diffusion de contenu (CDN) de Warner Media, en utilisant Google comme proxy.

Ces dernières semaines, la Motion Picture Association (MPA) et l'Alliance for Creativity and Entertainment ont obtenu de la part des autorités américaine de nouvelles assignations DMCA qui obligent Cloudflare et le registre de noms de domaine Tonic à communiquer les informations personnelles des propriétaires des sites de streaming et d'IPTV visés.

A lire également : Sport en streaming – l’Arcom annonce le blocage de 400 sites pirates depuis janvier 2022

La justice américaine vise des dizaines de sites de streaming

D'après les différentes requêtes, ces plateformes ont violé les droits de plusieurs studios sur un certain nombre de films, dont le dernier Marvel Morbius, Joker, La Reine des Neiges, Mortal Kombat et Godzilla VS Kong, ainsi que les séries télévisées Netflix Supernatural et Dark.

La première demande sollicite des informations sur les services de streaming en ligne suivants. Précisons que selon les données de SimilarWeb, ces sites cumulent pas moins de 163 millions de visites par mois :

123moviesfree.so

123movieshub

123watchmovies.co

2embed.ru

Blodepelis.io

cine-calidad.com

cliver.me

cuevana.pro

cuevana3.cc

d123movies.to

dytt89.com

ffmovies.sc

pelisplay.co

putlockers.li

repelis.red

repelis24.co

seriesflix.video

hackstore.la

suzihaza.com

televisionlibre.net

we-play.live

ymovies.to

bflix.watch

123moviesfree.love

pelis24.se

Ajoutons que le site Ymovies.to est mentionné lui dans une autre assignation DMCA. Ici encore, il est exigée que le registre de noms de domaine Tonic prodigue des informations sur le propriétaire en raison de violations des droits d'auteurs constatées sur les films la Reine des Neiges 2 et Minions.

Concernant les informations demandées, il s'agit notamment des noms, des adresses physiques, des adresses IP, des numéros de téléphone, des emails, des informations de paiement, des mises à jour de compte et l'historique des comptes Cloudflare. Reste maintenant à savoir si les sites évoqués plus haut seront fermés dans les semaines et mois à venir.

Source : Torrent Freak