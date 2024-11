La police vietnamienne dévoile les identités des suspects derrière un site de streaming illégal extrêmement populaire et aujourd'hui fermé. Son chef présumé est passé aux aveux.

Même si nous avons coutume de dire que la lutte contre les sites de streaming illégal est sans fin, cela ne veut pas dire que les ayants droit échouent dans toutes leurs batailles. On ne compte plus les plateformes qui mettent la clé sous la porte alors qu'elles affichaient des dizaines de millions de vues chaque mois. Certes, il ne faut pas longtemps avant que des clones prennent le relai, mais cela a indéniablement un impact important sur la scène pirate.

L'été dernier, FMovies, qui engrangeait plus de trafic que Disney+ aux États-Unis, tire sa révérence après des années d'enquête. Lorsque sa chute est annoncée, les autorités précisent qu'elles ont identifier les individus chargés de faire tourner le site. L'information s'arrête là cependant. Quelques mois plus tard, la police de Hanoï au Vietnam, où était basé FMovies, dévoilent deux noms, affirmant que les suspects sont passés aux aveux.

La police révèle l'identité de 2 hommes derrière un site de streaming illégal très populaire

Phan Thanh Cong, vietnamien de 34 ans, est soupçonné d'être le “cerveau, le leader, le créateur, l'opérateur et le gestionnaire” du “système du site web FMovies“. Ce dernier ayant été créé en 2016, cela voudrait dire qu'il aurait commencé démarré à 26 ans. Quant à Nguyen Tuan Anh, également vietnamien et âgé de 34 ans, il serait coupable d'avoir copié et distribué environ 50 000 films sur FMovies et ses sites associés.

Lire aussi – Cette plateforme utilisée par de nombreux sites de streaming illégaux renait de ses cendres un mois à peine après sa fermeture

Phan Thanh Cong et Nguyen Tuan Anh seront poursuivis pour violation des droits d'auteur et des droits voisins. Pour le moment, on ne sait pas ce que cela implique pour les 2 accusés en terme de sanctions potentielles. Techniquement, ils risquent jusqu'à 375 000 € d'amende et 3 ans de prison ferme, mais il est encore top tôt pour préjugé du verdict.

Source : TorrentFreak