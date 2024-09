Cette plateforme utilisée par de nombreux sites de streaming illégaux renait de ses cendres un mois à peine après sa fermeture

Un mois seulement après les fermetures successives de nombreux sites pirates très fréquentés, la plateforme d'hébergement que beaucoup utilisaient rouvre ses portes comme si ne rien n'était.



L'été 2024 fut une très bonne période pour les ayants droit et les organisations luttant contre le piratage de leurs œuvres. Fin juillet, le monde du streaming illégal prend un énorme coup de massue. Alors qu'il fait plus de trafic que Disney+, le légendaire site Fmovies ferme ses portes après des années de lutte acharnée. Il entraîne dans sa chute un tas d'autres services bien connus des pirates comme Aniwave, Zorox ou Bflix. Une victoire éclatante pour ACE (l'Alliance pour la créativité et le divertissement) qui a mené une bonne partie du combat.

Parmi les adresses rendues inaccessibles suite à l'opération, on trouve Vidsrc.to. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'est l'un des piliers sur lequel reposaient les sites visés. Et pour cause : il s'agit d'une plateforme d'hébergement de vidéos dont se servait, entre autres, Fmovies. Il faut bien que les films et séries accessibles légalement ou non sur Internet soient “stockés” quelque part après tout. ACE se félicite de cette fermeture “qui a eu un impact sur des centaines de sites supplémentaires dédiés au piratage“. Aujourd'hui l'alliance déchante.

Un site d'hébergement utilisé pour le streaming illégal revient en ligne un mois après sa fermeture forcée

Presque un mois jour pour jour après la disparition de Vidsrc.to, voilà que le site est de nouveau en ligne. Comment est-ce possible ? On sait qu'il est facile d'échapper à un blocage en changeant de nom de domaine, mais dans ce cas-ci, il aurait dû être bloqué. Ce qu'il s'est passé est d'une simplicité déconcertante : le domaine Vidsrc.to a expiré en juillet dernier. Il a juste été racheté par une personne inconnue puis revendu sur le site Namecheap pour quelques centaines de dollars.

Le nouvel acquéreur a ensuite remis le site en état de marche. On ignore son identité, mais on constate que le lecteur vidéo utilisé sur le site est celui d'un ancien concurrent, Vidsrc.me. Impossible d'affirmer que c'est lui le propriétaire de la plateforme cela dit. Il est étonnant que les ayants droit à l'origine de la fermeture n'aient pas gardé le contrôle du nom de domaine comme ils le font habituellement. D'autres sont d'ailleurs à vendre sur Namecheap, par exemple Tinyzone.tv que l'ACE a fait tomber en novembre 2023.

