StopCovid : voici les premières images de l’application de pistage

StopCovid, l’application de pistage destinée à endiguer l’épidémie de coronavirus en France, se dévoile. Quelques jours avant la mise à disposition de l’application, le ministère de l’Économie a en effet partagé plusieurs captures d’écran de la version iOS. Ces premières images dévoilent le fonctionnement complet de StopCovid.

Ce 25 mai 2020, le bureau de presse du ministère de l’Économie a publié une poignée de captures d’écran de l’application StopCovid. Bercy précise que l’application est déjà « techniquement opérationnelle » et que des tests concluants ont été menés. Il s’agit donc de la version iOS définitive.

Comment fonctionne l’application StopCovid ?

Concrètement, StopCovid va permettre à ses utilisateurs d’être averti si ils ont croisé une personne atteinte du coronavirus. En cas de contact avec une personne contaminée, l’application transmettra une notification à l’usager. Pour fonctionner, l’application nécessite que le Bluetooth soit constamment activé. Il est évidemment possible de désactiver l’application, qui fonctionne en arrière plan, n’importe quand depuis l’interface de celle-ci.

Si vous avez contracté le Covid-19, le médecin ou le laboratoire qui a réalisé le test de dépistage va vous transmettre un code. Grâce à ce code, vous pourrez indiquer à l’application que vous avez été infecté. Les autorités souhaitent empêcher les internautes de fournir de fausses déclarations. StopCovid préviendra alors tous les utilisateurs de l’application que vous avez croisé au cours des 2 dernières semaines. Évidemment, votre nom ne sera pas communiqué aux individus avec qui vous avez été à proximité.

L’application est divisée en trois onglets : une section « Protéger », qui permet d’activer/ désactiver le pistage en un seul clic, une partie « Me déclarer », pour les usagers testés positifs au Covid-19, et une dernier onglet « Partager ». Sans surprise, le gouvernement demande aux utilisateurs de StopCovid de partager l’application avec leurs proches. « Nous avons besoin de vous: l’impact de cette application dans la lutte contre le Covid-19 dépend de vous! Merci de la partager avec vos proches » encourage le texte dans l’onglet.

Un débat parlementaire concernant StopCovid aura lieu ce 27 mai 2020. « Sous réserve du vote au Parlement, l’application pourrait être disponible dans les magasins d’application d’Apple et d’Android ce week-end » annonce le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O. Comme prévu, StopCovid pourrait donc débarquer sur le Play Store et l’App Store dès le 2 juin 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.