Steve Jobs a droit à sa propre pièce de monnaie et elle est beaucoup plus abordable qu’un iPhone

Le cofondateur d’Apple va être immortalisé sur une pièce de monnaie commémorative unique. Si elle vous intéresse, sachez que son prix est tout à fait raisonnable. Le voici.

Sans forcément être numismate, les amateurs de belles pièces de monnaie connaissent bien la Monnaie de Paris. L’institution imprime régulièrement des pièces uniques sur un thème ou un événement précis : les chefs d’œuvres des musées, les signes astrologiques, DC Comics… Ce n’est pas le choix qui manque. Aux États-Unis, c’est l’agence United States Mint qui se charge de proposer de genre de produits de collection.

L’organisme a récemment travaillé avec plusieurs États américains afin de “déterminer des concepts de design emblématiques de l’innovation, significatifs pour [leur] juridiction et/ou son rôle au sein de la nation“. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a recommandé Steve Jobs et la proposition a été acceptée. Nous avons donc droit à une pièce d’une valeur frontale de 1 $ illustrée par le cofondateur d’Apple.

Cette pièce commémorative Steve Jobs de 1 $ est beaucoup moins chère que les produits Apple

On y voit “le jeune Steve Jobs assis devant un paysage vallonné et boisé de chênes typique du nord de la Californie. Sa posture et son expression, saisies dans un moment de réflexion, illustrent comment cet environnement a inspiré sa vision : transformer une technologie complexe en quelque chose d’aussi intuitif et organique que la nature elle-même“, explique l’US Mint. Les inscriptions “États-Unis d’Amérique“, “Californie“, “Steve Jobs” et “Créez quelque chose de merveilleux” entourent la scène.

La pièce commémorative Steve Jobs imprimée par l’US Mint sera disponible en 2026 au prix de 13,25 $ si vous l’achetez seule (environ 11,40 € au taux de change du 16 octobre 2025). Il est également possible de commander le coffret regroupant les trois autres pièces de la série pour 27,50 $ (23,60 €). Ces dernières célèbrent le Docteur Norman Borlaug, agronome et prix Nobel de la paix en 1970, le Superordinateur Cray-1 de 1975 et la réfrigération mobile illustrée par l’un des premiers camions réfrigérant des années 1940.