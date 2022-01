Steam Deck vous permettra de reprendre la partie sur votre PC grâce à la sauvegarde dans le cloud

Le Steam Deck inaugurera une nouvelle manière de jouer à ses jeux Steam. Pour rendre l’expérience la plus fluide possible, Valve a travaillé sur un système de sauvegarde dynamique. Votre progression sera ainsi sauvegardée en temps réel pour que vous puissiez reprendre votre partie sur PC sans éteindre votre console.

A l’heure actuelle, Steam sur PC propose déjà un système de sauvegarde dans le cloud. Lorsque vous quittez un jeu, votre progression est stockée et vous pouvez reprendre là où vous en étiez sur un autre PC. Cependant, la sortie prochaine du Steam Deck a obligé Valve à revoir ce système.

Le Steam Deck est une console portable qui mise sur la mobilité. Dans les faits, cela signifie qu’un joueur n’éteint pas forcément sa machine quand il ne joue plus, mais la place simplement en veille. Le jeu n'est donc pas quitté et les sauvegardes théoriquement non placées sur le cloud. Valve introduit donc la sauvegarde dynamique.

Le Steam Deck sera doté d'un système de sauvegarde dynamique

Dès que la console est mise en veille, la sauvegarde sera automatiquement transférée vers le cloud. L’utilisateur n’a donc pas besoin de quitter son jeu pour le reprendre sur son PC. Une fonctionnalité bien pratique, surtout que Valve mise sur la flexibilité et la convergence des deux plateformes. Toutefois, tout n’est pas parfait. Il faut en effet que les développeurs incluent par eux-mêmes cette fonctionnalité. Une manipulation simple, selon Valve, mais qu’il faut faire. Pas forcément évidemment sur les vieux jeux.

Si vous décidez de jouer à un titre dépourvu de ce système, il faudra donc quitter sa partie sur Steam Deck pour que la sauvegarde dans le cloud se fasse. Une manipulation supplémentaire, donc.

Pour rappel, le Steam Deck est une console portable qui reprend le même format que la Switch de Nintendo. La machine permettra de jouer à un grand nombre de titres disponibles sur Steam. Les précommandes ont débuté à l’été 2021 et les premiers modèles seront livrés le mois prochain. La console est disponible en plusieurs versions et le modèle de base coûte 419 euros. Le Steam Deck pourrait lancer définitivement Valve sur le marché des consoles, quelques années après l’échec des Steam Machines.