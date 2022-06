Steam Deck 2 : le prochain processeur AMD de la console sera beaucoup plus puissant

Little Phoenix, la nouvelle puce en préparation chez AMD, serait bien plus puissante que son prédécesseur Van Gogh. Alors que le SoC qui propulse actuellement le Steam Deck est basé sur un CPU Zen 2 et un APU RDNA 2, son successeur sera quant à lui basé sur un CPU Zen 4 et un APU RDNA 3. Plus petit, il offrirait un boost de 50 % en performances.

Ce n’est désormais plus un secret, le Steam Deck 2 sera bel et bien une réalité. Alors que sa première version peine encore à satisfaire la demande, Valve a confirmé travailler sur son successeur. Selon toute vraisemblance, AMD devrait donc être aux commandes de la partie SoC, comme c’est déjà le cas sur le modèle actuel et sa puce Van Gogh. Qui dit nouvelle console dit nécessairement nouveau processeur et il semblerait que nous ayons déjà quelques informations à son sujet.

C’est grâce au leaker Moore’s Law Is Dead que nous en savons plus à propos de Little Phoenix, le nom de code de cette fameuse puce. Si ce dernier vous dit quelque chose, c’est normal : il est en référence directe avec Phoenix Point, l’APU actuel de la puce Van Gogh dont le SoC emprunte l’architecture. En effet, ce dernier serait basé sur un CPU Zen 4 et un GPU RDNA 3, contre un CPU Zen 2 et un GPU RDNA 2 pour Van Gogh.

Le prochain processeur du Steam Deck 2 se dévoile

En interne, AMD qualifie Little Phoenix de version « ultra basse consommation et compacte » de Phoenix Point, ce qui semble bien indiqué son utilisation prévue pour les PC portables et les consoles telles que le Steam Deck. Gravé en 4 nm, le SoC offrirait un bond significatif en performance par rapport à son prédécesseur. Ainsi, grâce à ses quatre cœurs et huit threads, le CPU boosterait la puissance de 50 %.

Le GPU, quant à lui, serait équipé de quatre WGP et de huit unités de calcul, ce qui lui permettrait d’afficher des performances jusqu’à 60 % meilleures que sur le Steam Deck actuel. Moore’s Law Is Dead affirme également que le SoC dispose d’un moteur IA similaire à Van Gogh, ce qui lui permettrait lui aussi d’améliorer le rendu graphique final. Selon le leaker, la puce sera disponible d’ici fin 2023. Il ne faudra donc pas compter sur le Steam Deck 2 avant cette période.