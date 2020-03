Starlink : l’accès internet par satellite permettra de jouer sans latence aux jeux vidéo en streaming

Elon Musk vient de dévoiler quantité de nouvelles infos sur Starlink, l’accès internet par satellite qu’il espère lancer commercialement d’ici fin 2020. La firme vise une latence de moins de 20 ms avec un débit suffisant pour pouvoir jouer en streaming. On apprend également que le service vise essentiellement les zones rurales et peu denses, et va « aider les opérateurs ».

Elon Musk a profité de la conférence Satellite 2020, l’une des rares à ne pas avoir été annulée par le coronavirus, pour donner une flopée de nouvelles infos sur Starlink. La constellation de satellite « offrira une bonne expérience car elle aura une très faible latence », explique l’entrepreneur « nous visons une latence sous les 20 millisecondes, donc quelqu’un pourra jouer à un jeu vidéo requérant de la réactivité à un niveau professionnel puisque c’est le seuil côté latence ». Le débit sera suffisant pour un usage classique : « la bande passante est une question très complexe. Mais disons que vous pourrez regarder des films en haute définition, jouer à des jeux vidéo et faire tout ce que vous voulez sans remarquer d’impact sur la vitesse ».

Néanmoins faut-il déjà se préparer à résilier votre fournisseur d’accès actuel au profit de Starlink ? Pas nécessairement : « le défi pour tout ce qui est dans l’espace c’est que la taille de la cellule est gigantesque… ça ne convient pas aux situations de haute densité. Nous aurons un petit nombre de clients à Los Angeles. Mais nous ne pourrons pas y avoir beaucoup de clients car la bande passante par cellule est tout simplement insuffisante ». Autrement dit, c’est un renversement de situation : le service sera très performant dans les zones peu denses et rurales, mais inadapté dans les villes potentiellement trop denses en utilisateurs. Ce n’est pas vraiment une surprise et de toute façon on imaginait mal la possibilité d’installer une antenne satellite dans une majorité de logements.

Starlink sera donc plutôt la connexion internet des marins, des avions, de la campagne et des lieux reculés. Elon Musk insiste sur le fait que son service ne menace pas les opérateurs : « je veux être clair, Starlink ne menace pas les opérateurs télécom […] en réalité, le service va aider les opérateurs car Starlink atteindra les consommateurs les plus facile à atteindre ce que les opérateurs ont autrement du mal à faire avec le réseau cuivre ou même avec… leurs antennes« . On apprend par ailleurs que l’antenne de Starlink ressemble « à une soucoupe sur un bâton ». Ces appareils sont équipés de moteurs ce qui leur permet de pointer seuls dans la bonne direction tant qu’ils visent à peu près le ciel.

Il ne faudra ainsi « pas de spécialiste pour l’installer » : « le but c’est qu’il n’y ait que deux étapes et qu’elles puissent être réalisées dans un ordre quelconque – pointer vers le ciel, puis brancher ». Que pensez-vous de Starlink ? Etes-vous impatient de pouvoir utiliser le service ? Partagez votre avis dans les commentaires.

