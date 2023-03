Starlink : l’offre de roaming est disponible et promet Internet partout à 200 dollars par mois

C’est officiel, Starlink lance enfin son offre de roaming. Celle-ci vient remplacer l’offre Starlink for RVs, qui a ouvert le service pour tous les véhicules et permet, concrètement, d’accéder à l’Internet par satellite même dans les régions non couvertes par la firme. Il faudra tout de même s’acquitter de 200 dollars par mois pour en profiter.

On vous l’annonçait il y a presque un mois : Starlink s’apprêtait à lancer une offre de roaming, donnant accès à son offre d’Internet par satellite partout dans le monde. C’est désormais chose faite. L’abonnement Starlink for RVs, qui permet de profiter d’une connexion même dans un véhicule en mouvement, vient officiellement d’être remplacé par Starlink Roam. Comme son nom l’indique, cette offre vise à implanter le service dans les pays qui ne sont pourtant pas encore couverts.

Concrètement, cette offre permet aux utilisateurs d’emporter leur antenne partout où ils le souhaitent et, ainsi, profiter d’une connexion Internet. Comme le précise SpaceX, le but est avant tout de donner la possibilité aux abonnés de « voyager dans des endroits où la connexion n’est pas fiable ou est totalement indisponible ». À condition, bien sûr, d’avoir les moyens de se l’offrir. Comme prévu, l’abonnement coûte en effet 200 dollars par mois.

L’Internet par satellite de Starlink couvre désormais le monde entier

Vous l’aurez compris, cette offre de roaming concerne donc avant tout aux entreprises et aux professionnels qui se retrouvent régulièrement à voyager. Il faut également noter que cet abonnement fonctionne avec l’antenne principale, au prix de 599 dollars. Si c’est bien l’Internet en mouvement qui vous intéresse, il faudra continuer à utiliser le terminal Flat High Performance, au doux prix de 2500 dollars.

De la même manière, si vous avez recours à Starlink dans un pays autre que votre pays d’origine pendant plus de deux mois, il vous faudra modifier votre adresse de domicile pour continuer à en profiter. Enfin, SpaceX prévient les utilisateurs qu’ils risquent de faire face à de « brèves périodes de faible connectivité, voire aucune », le temps que le service soit correctement optimisé.