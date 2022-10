Stadia : la manette peut fonctionner sans-fil grâce à ce logiciel astucieux

Il est possible d'utiliser les contrôleurs Stadia branchés sur PC ou sur smartphone. Cela dit, si vous souhaitez les utiliser sans fil, ils ne fonctionnent officiellement qu'avec le service de streaming de Google. Un programmeur nommé Parth Shah a créé un logiciel pour contourner cette limitation.

La nouvelle de la fermeture de Stadia, annoncée comme effective dès janvier 2023, a choqué plus d’un abonné au service. Au-delà de la frustration de ne plus pouvoir profiter du service de streaming de jeu de Google, les amateurs de la plateforme se sont rapidement demandé que faire du matériel qui leur reste entre les mains. En effet, les manettes Stadia coûtent 69 € neuves, et maintenant que la fin du service est annoncée, personne ne voudra raisonnablement les racheter d’occasion. Il est possible de les utiliser sur smartphone et sur ordinateur, mais dans ce cas, il faut les brancher, ce qui est un peu rageant lorsque l’on sait qu’elles ont des capacités Bluetooth.

Les contrôleurs Stadia envoient des données de jeu directement aux serveurs de Google. Ils ne fonctionnent officiellement qu’avec les jeux Stadia, ce qui signifie qu’à la désactivation du service, annoncée pour le 18 janvier 2023, ils seront, en théorie, inutiles et viendront s’ajouter à la longue liste des accessoires électroniques en parfait état de fonctionnement mais inutilisés, à moins que les utiliser câblés ne vous dérange pas. Les plus bricoleurs des abonnés de Stadia n’ont heureusement pas attendu que Google annonce la fin de son service de jeu en streaming pour tenter d’utiliser les capacités sans-fil de la manette sur d’autres supports.

Jouer avec le contrôleur en wireless hors de Stadia, c'est possible, mais un peu fastidieux

De nombreux internautes ont essayé de trouver une manière d’utiliser la manette Stadia pour jouer sur PC sans câble. Si la plupart des procédures ne sont pas vraiment compliquées, elles n’en sont pas moins fastidieuses, et disons-le, si vous comptez vous faire une partie de casual gaming, c’est probablement le bon moyen de vous démotiver. Un petit peu de matériel et de patience seront nécessaires pour arriver à vos fins. Sachant qu’aucune des solutions trouvées jusqu’à maintenant n’est parfaite, car elles nécessitent toutes de brancher le contrôleur à un smartphone, la technique la plus aboutie à ce jour nous vient d’un dénommé Parth Shah.

Ce dernier a conçu StadiaWireless, un serveur qui permet d’utiliser la manette Stadia à travers le Wi-Fi de votre maison. Pour l’utiliser, vous avez besoin d’un smartphone sous Android qui servira de passerelle entre le contrôleur et l’ordinateur. Le langage Python doit être installé sur votre PC sous Windows. Une fois le programme dézippé, il ouvrira un serveur dont il faudra copier l’URL (en faisant un clic droit sur son icône dans la barre des tâches de Windows). Une fois cette adresse saisie dans le navigateur du smartphone, le PC et la manette seront bel et bien synchronisés. StadiaWireless est fonctionnel, mais tout le monde est bien conscient que la solution définitive à ce problème viendra probablement de Google. Les joueurs ont demandé à la compagnie de rendre la manette compatible en Bluetooth malgré la fermeture. Espérons que leur appel sera entendu et qu’un firmware sera bientôt proposé.