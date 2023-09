Spotify va transformer les podcasts en texte en temps réel, automatiquement

Spotify déploie une fonctionnalité sur des millions de podcasts pour générer automatiquement leur transcription en temps réel. Elle s'enrichira au fil du temps, notamment avec la possibilité d'ajouter des images au texte.

Spotify aime les podcasts. Les équipes du service de streaming “y pensent 24/7” d'après un récent communiqué. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : “Nous comptons plus de 100 millions d'auditeurs réguliers de podcasts, soit dix fois plus qu'en 2019, et plus d'un demi-milliard de personnes qui ont écouté au moins un podcast sur Spotify depuis 2019. Il y a maintenant plus de 5 millions d'émissions, avec des podcasts disponibles dans plus de 170 marchés”. Et pour attirer toujours plus d'auditeurs, la plate-forme déploie plusieurs outils.

Spotify a lancé il y a peu la traduction des podcasts en plusieurs langues via l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est la transcription des émissions qui arrive sur des millions d'émissions. La fonctionnalité est très simple à l'usage : pendant l'écoute, faites descendre la page et vous verrez un encadré dans lequel se trouve une version écrite de ce qui se dit. Vous pouvez passer le tout en plein écran et suivre le texte, comme si vous aviez sous les yeux le script du podcast.

Sur Spotify, les podcasts vont être automatiquement transformés en texte

La transcription est automatique et en temps réel. Spotify ne le précise pas, mais ce sont sûrement les podcasts américains qui en profiteront les premiers, avant un déploiement de la fonction dans d'autres langues. L'idée est d'enrichir cette dernière au fil du temps, par exemple avec la possibilité d'ajouter des médias au texte. Ce serait très pratique pour insérer une image ou une photo que le podcasteur décrit dans son discours.

Spotify ajoute également le chapitrage des podcasts. La possibilité existait déjà, mais elle s'étend désormais à plus de monde. Sur mobile, la liste des chapitres s'affiche en-dessous de la page principale pendant l'écoute, en scrollant vers le bas. Il faut bien sûr que le créateur ait au préalable créé une telle liste, sans quoi vous ne verrez rien. Enfin, les pages d'émissions vont proposer plus d'informations avec un onglet À propos pour trouver des descriptions, des images ou des recommandations d’épisode par le podcasteur.

