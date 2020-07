Spotify, TikTok et Tinder plantent sur iOS à cause d’un problème avec Facebook

Spotify, TikTok et Tinder plantent actuellement sur iOS et iPadOS à cause d’un problème de synchronisation avec Facebook. Des soucis similaires avaient déjà eu lieu en début mai 2020.

Si vous éprouvez des difficultés sur Spotify, Tinder ou TikTok sur iPhone ou iPad, ne vous inquiétez pas. À l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes ces applications ultra populaires sont victimes de crash ou de bugs à répétition. Ces problèmes ne sont pas isolés, comme en témoigne l’avalanche de commentaires à ce sujet sur Twitter et sur le site DownDetector.

« Plusieurs applications, dont TikTok, Spotify et Tinder ne fonctionnent plus sur iOS à cause d’un problème de synchronisation avec Facebook », écrit l’internaute @centralpilote sur DownDetector. « Je fais quoi de ma journée si Spotify et TikTok ne fonctionnent pas ?« , se plaint un autre utilisateur. Comme le précise le commentaire plus haut, la responsabilité serait du côté de Facebook.

Sur la plateforme de développement de Facebook, les équipes techniques ont fait savoir qu’ils avaient détecté « un problème dans le SDK pour iOS qui ferait crasher certaines applications ». Pour l’instant, notez que le problème n’a toujours été résolu. Le réseau social n’a pas donné d’estimation concernant un retour à la normale.

There's another facebook SDK issue that lead's to our iOS app to crash on launch again along with major apps like Spotify & Pinterest 🔥 @fb_engineering — Peter Juras (@peterjuras) July 10, 2020

Le mode avion en attendant un correctif

Certains internautes ont d’ores et déjà trouvé une solution de secours, en tout cas pour Spotify. Le module Facebook Connect étant la source de tous ces bugs, il suffit de lancer l’application en mode avion ou hors-ligne pour en profiter à nouveau, sans les fonctionnalités en ligne évidemment. Cette astuce ne fonctionne pas avec Tinder, qui réclame une connexion Internet permanente.

Pour rappel, ces mêmes applications avaient déjà connu des difficultés en début mai 2020 à cause du même problème au niveau du SDK. Ici encore, les bugs concernaient seulement les appareils sous iOS. En avril, une panne mondiale avait touché Facebook, WhatsApp et Instagram pendant deux jours.

