Spotify et Deezer vous doivent-ils plus de 100 € d’indemnité ?

Les abonnés de Spotify, Deezer et d'autres services via l'App Store des iPhone sont au coeur d'une action en justice. Cette dernière, envisagée par l'association de consommateurs CLCV pourrait mener vers une indemnisation de plus de 100 € pour les abonnés lésés. À condition de bien conserver toutes les preuves d'achat et factures.

Vous êtes abonné à Spotify, Deezer, Apple Music ou un autre service de streaming sur iPhone, via l'App Store ? Les abonnements via l'App Store impliquent dans la plupart des cas le paiement d'une commission supplémentaire à la firme. Un problème, d'autant qu'entre 2014 et 2024, Apple a forcé ses développeurs à ne pas informer leurs clients qu'un abonnement moins cher était également possible hors de la plateforme.

La firme a d'ailleurs été condamnée l'année dernière par la Commission Européenne à payer une lourde amende de 1,8 milliards d'euros – pour abus de position dominante. Une association de consommateurs, la CLCV envisage maintenant une action de groupe pour demander une compensation pour les abonnés lésés. Ces derniers peuvent donc espérer, en cas d'issue positive, de récupérer facilement plus d'une centaine d'euros si leur cas le permet.

Comment se préparer pour obtenir une compensation

Des actions en justice semblables ont été menées avec succès dans plusieurs pays européens. En Espagne, par exemple, l'association OCU estime l'indemnité moyenne reçue par les abonnés lésés à 109 euros. En France, la procédure doit encore être lancée pour pouvoir déboucher sur des versements. Encore faut-il que les abonnés qui s'estiment lésés se préparent pour y prétendre.

Les étapes pour se positionner favorablement sont les suivantes. D'abord, il convient de bien vérifier que vous avez conservé toutes les preuves d'abonnement sur la période. Ce qui peut se matérialiser par des factures, relevés bancaires, relevés de facture téléphonique (si vous payez avec votre numéro de téléphone). Ou encore vos relevés d'abonnement sur l'App Store.

Il faut ensuite contacter l'association CLCV via son site web. Adhérer à l'association peut être nécessaire pour faire partie de l'action de groupe. De là il vous faudra attendre que la procédure soit effectivement lancée en justice. Et penser à bien se manifester lorsque cela sera le cas. En France, plus de 100 000 personnes seraient concernées par ce dossier et pourraient donc obtenir un dédommagement.