Des scientifiques inventent la toile de Spider-man sans le faire exprès

Par pur hasard, un laboratoire a créé une matière collante à base de soie qui reproduit les capacités de la toile de Spider-man. Elle soulève des objets bien plus lourds qu'elle sans se rompre.

Après une partie de Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 ou simplement après la lecture d'un comics, vous avez sûrement imaginé ce que ça ferait de tirer une toile et de s'envoler à travers la ville comme l'homme-araignée. Ça tombe bien, on s'en rapproche doucement. Des scientifiques ont mis au point un matériau à base de soie, collant et solide. L'originalité de la découverte est qu'elle s'est faite totalement par hasard.

“Je travaillais sur un projet de fabrication d'adhésifs extrêmement puissants à base de fibroïne de soie, et pendant que je nettoyais mes récipients en verre avec de l'acétone, j'ai remarqué qu'un matériau semblable à une toile se formait au fond du verre“, raconte Marco Lo Presti, professeur de recherche adjoint à Tufts University.

Après plusieurs tentatives pour reproduire le phénomène, les équipes parviennent à créer un appareil qui “tire” une toile depuis une aiguille. Le matériau se solidifie au contact de l'air et adhère à ce qu'il touche pour soulever jusqu'à 80 fois son poids. Parmi les objets saisis avec succès : des boulons, une éprouvette flottant dans l'eau, un scalpel partiellement enterré dans le sable et un cube de bois. Le tout à une distance de 12 cm environ.

La comparaison avec Spider-man n'est pas qu'un effet de style. Lo Presti explique que “si vous regardez la nature, vous constaterez que les araignées ne peuvent pas tirer leur toile. Elle font généralement sortir la soie de leur glande, entrent en contact physique avec une surface et tracent les lignes pour construire leurs toiles. Nous démontrons un moyen de tirer une fibre à partir d'un appareil, puis d'adhérer et de ramasser un objet à distance. […] Il s’agit bien d’un matériau inspiré des super-héros“.

Nous sommes cependant loin d'atteindre la robustesse des fils d'araignée. Ces derniers sont 1 000 fois plus solides que ceux dont il est question ici. Pas question de se promener entre les immeubles en se balançant sur une “liane” de soie donc, mais il faut bien un début à tout. Comme le dit Fiorenzo Omenetto, professeur à Tufts University, “en tant que scientifiques et ingénieurs, nous naviguons à la frontière entre imagination et pratique. C'est là que toute la magie opère“.

Source : Tufts University