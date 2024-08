SpaceX va envoyer des astronautes au-dessus des pôles de la Terre, une première historique

La mission Fram2 de SpaceX sera la première au monde à envoyer des astronautes au-dessus des pôles de la Terre. Il s'agira d'un vol privé pendant lequel l'équipage mènera plusieurs expériences.



Bientôt, on ira dans l'espace comme on se rend dans un autre pays pour les vacances. Pas sûr qu'une carte de réduction suffise à mettre le billet à la portée de toutes les bourses, mais force est de constater que le tourisme spatial se développe de plus en plus. L'agence SpaceX n'est pas étrangère à ce phénomène puisqu'elle opère de vols de ce genre depuis quelques années déjà. La mission Fram2, dont le décollage est prévu pour fin 2024, est de ceux-là, mais elle a quelque chose en plus.

Elle sera la première au monde à envoyer des astronautes au-dessus des pôles de la Terre. Ça peut paraître étonnant, mais personne ne l'a encore fait, majoritairement parce que cela ne présentait pas vraiment d'intérêt. Les missions habituelles se concentrent sur des latitudes proches de l'équateur afin de profiter de la rotation terrestre pour prendre de la vitesse, mais le vaisseau Dragon utilisé pour le transport devra se débrouiller autrement. Les 4 membres de l'équipage auront plusieurs choses à faire une fois en orbite.

La mission Fram2 de SpaceX est la première à envoyer des astronautes en orbite polaire

De gauche à droite sur la photo ci-dessous, on trouve Eric Philips, explorateur et guide d’expéditions polaires, Jannicke Mikkelsen, réalisatrice et directrice de la photographie, Chun Wang, investisseur en cryptomonnaies, et Rabea Rogge, ingénieure. La mission Fram2 sera leur premier vol spatial à tous les 4.

Au-delà d'être les premiers au monde à survoler les pôles depuis l'espace, ils profiteront du vol pour observer les phénomènes d'aurores polaires et mesurer l'impact du voyage sur la santé. Ce sera d'ailleurs l'occasion d'une autre première : le scan d'un humain dans l'espace à l'aide de rayons X. Le vol sera placé entre 425 et 450 km au-dessus de la Terre et durera entre 3 et 5 jours.

