SpaceX déploie 47 nouveaux satellites Starlink, son neuvième lancement en 9 semaines

SpaceX continue de déployer à un rythme régulier ses satellites Starlink en orbite autour de la Terre. Hier, en déployant 47 nouveaux satellites, la société a effectué son neuvième lancement de l’année 2022.

La mission Starlink 4-9 a décollé le 3 mars depuis l'aire de lancement 39A du Centre spatial Kennedy en Floride. Les satellites sont arrivés en orbite grâce au lanceur Falcon 9 “B1060”, qui en était déjà à son onzième lancement. Celui-ci n’a passé que quelques minutes dans l’espace, avant de revenir se poser sur la barge Just Read The Instructions stationnée dans l’océan Atlantique.

Il est désormais à égalité avec deux autres lanceurs pour le plus grand nombre de réutilisations de fusées chez SpaceX, et a notamment été utilisé pour transporter GPS III-3, Turksat-5A, Transporter 2 et sept autres lots de satellites Starlink. SpaceX ne compte pas s’arrêter là et prévoit déjà de l’utiliser dans de futures missions. Lancer ses fusées à de nombreuses reprises est une priorité pour SpaceX et son fondateur et PDG, Elon Musk, qui a souvent déclaré que la réutilisation complète et rapide du matériel spatial est la percée clé nécessaire pour aider l'humanité à coloniser Mars et à atteindre d'autres objectifs d'exploration ambitieux.

SpaceX veut envoyer un lot de satellites Starlink par semaine dans l’espace

La nouvelle mission Starlink est le neuvième lancement de SpaceX sur les 52 prévus cette année. Pour l’instant, l’entreprise est parvenue à assurer un lancement par semaine, et prévoit de continuer ainsi jusqu’à la fin de l’année. Cet objectif ambitieux devrait lui permettre de réussir rapidement à déployer les milliers de satellites nécessaires pour rendre disponible Internet sur l’intégralité de la planète.

SpaceX a récemment beaucoup fait parler de lui après qu’Elon Musk a rendu le service accessible en Ukraine pour lutter contre les cyberattaques. Le pays a reçu des camions remplis d’antennes offertes par la société, et la population bénéficie désormais d’un débit de 200 Mb/s grâce aux satellites Starlink.

Ce déploiement était crucial pour maintenir le moral de la population et assurer la diffusion des informations dans ce pays qui est toujours sous la menace d’une coupure Internet. Pour les autres abonnés à travers le monde, il faut rappeler que SpaceX a récemment lancé une nouvelle offre Premium qui vous permet de profiter d’une connexion ultrarapide de 500 Mb/s où que vous soyez.