SpaceX a créé une spirale en forme de portail intergalactique dans le ciel, voici comment

Est-ce une galaxie qui a surgi de nulle part ? Un portail interdimensionnel par lequel les extraterrestres vont établir le contact ? Les hypothèses les plus folles concernant les origines de la spirale ont circulé pendant quelques heures sur les réseaux.

Chanceux Alaskiens, eux qui ont droit au spectacle de l’un des phénomènes astronomiques les plus impressionnants et les plus beaux au monde, les aurores boréales. Samedi dernier, au petit matin, les cieux de cette région se sont non seulement voilés de ces fameuses lumières vertes, mais ils ont également laissé apparaître ce qui ressemble à une spirale bleue qui pourrait évoquer la forme d’une galaxie. Les images partagées sur la Toile ont suscité l’admiration autant qu’une légère appréhension.

Comme souvent, les scientifiques se sont chargés de mettre fin au débat concernant les origines de cette spirale. Le ciel a certes offert une vision irréelle à certains spectateurs, mais l’explication de ce phénomène est toute trouvée. Selon le professeur Don Hampton de L’Institut de Géophysique de l’Université de l’Alaska à Fairbanks, cette formation dans le ciel était simplement due à SpaceX.

Une fusée de SpaceX a créé cette spirale dans le ciel

La principale activité de SpaceX est le placement de satellites et d’autres charges en orbite. Les fusées utilisées pour transporter ces cargaisons doivent parfois délester du carburant. Un des lanceurs de la compagnie, qui a décollé vendredi dernier pour mettre 25 satellites en orbite, s’est retrouvé dans cette situation. Selon Pr Hampton, cette spirale dans le ciel était simplement le résultat du dégazage du Falcon 9 lancé trois heures auparavant depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie.

« Quand ils font cela à haute altitude, le carburant se transforme en glace. Et comme cette formation est à la lumière du soleil, quand vous êtes dans l’obscurité au sol, vous voyez ça comme une sorte de gros nuage, qui parfois tourbillonne ». Tant pis pour ceux qui pensaient enfin faire une rencontre du troisième type, le scientifique l’affirme : « je peux vous dire que ce n’est pas une galaxie. C’est juste de la vapeur d’eau qui reflète la lumière du soleil ».

Source : Market Watch