SpaceX fête le 15e lancement réussi du Falcon 9 avec une vidéo magnifique

C'est un événement très symbolique. Le premier lancement du Falcon 9 en 2023 est le 200e effectué par la compagnie. C'est aussi la quinzième fois qu'elle réutilise les parties réutilisables du Falcon 9.

C’est le 3 janvier 2023 à 16 heures, depuis la base floridienne de l’USSF, que le Falcon 9 de SpaceX s’est propulsé dans les airs dans le cadre de la mission Transporter 6. Cette dernière devait placer 114 satellites en orbite. Tous les appareils de communication ont été mis en orbite ou, tout du moins, sont en attente de l’être, dans un remorqueur spatial. Un tel record et une telle réussite valent bien une vidéo.

Onboard view from Falcon 9’s flight to space and back during smallsat rideshare mission pic.twitter.com/V5PyKxTlWD — SpaceX (@SpaceX) January 5, 2023

SpaceX a donc partagé sur Twitter le lancement et l’atterrissage du premier étage du Falcon 9. Les images tournées en temps réel par une caméra située sur le premier étage nous donnent une meilleure idée de la prouesse technique que représente chaque décollage et chaque récupération de fusée. La mission aura duré 515 secondes. C’est tout le temps qu’il lui aura fallu pour décoller de sa base et atterrir dans la zone désignée.

SpaceX a mis en orbite 114 satellites de communication de petite taille

Les amateurs d’astronomie et d’exploration spatiale attendent SpaceX à des hauteurs bien plus vertigineuses encore. La mission DearMoon attire tout particulièrement l’attention. Il s’agira du premier voyage spatial du Starship à effectuer un vol vers la Lune avant de revenir sur Terre. Il transportera 10 à 12 personnes parmi lesquelles on retrouvera six à huit artistes triés sur le volet. Ce vol était censé se dérouler en 2023, mais la société ne donne pas vraiment de date.

À lire — L’Europe tremble devant la domination de SpaceX et sa fusée Falcon 9

Starship ne semble donc pas prêt de s’envoler de sitôt. Les moteurs du premier et second étage de son vaisseau spatial n’ont pas encore prouvé leur bon fonctionnement, et la compagnie ne cesse de repousser son premier vol d’essai. Sur le plus long terme, Elon Musk a prévu d’utiliser Starship pour explorer Mars et y fonder une colonie humaine. SpaceX a encore sept ans pour remplir les objectifs fixés par son dirigeant.