FitTrack, une balance et une montre connectées pour tout savoir sur votre corps

Alors que certains attendent avec impatience la réouverture des salles de sports, beaucoup ont décidé de rester en forme même à la maison ! Malheureusement garder le rythme et la motivation peut être dur quand on est tout seul dans son coin. Pas d’inquiétude à ce sujet, FitTrack va devenir votre meilleur ami.

Lorsque la plupart des balances du marché se contentent d’indiquer votre poids, FitTrack décide d’aller plus loin et propose un outil qui reflète réellement ce qu’il se passe dans votre corps. En effet, sur la dernière balance connectée de FitTrack, Dara, vous aurez accès, non pas, à une ou deux informations, mais bien à 17 indicateurs sur votre corps et votre santé. En effet, avec FitTrack gardez constamment un œil sur ce qu’il se passe dans votre corps et servez-vous de ces informations pour améliorer votre routine quotidienne. Vous pourrez entre autres vous intéresser à votre IMC, votre taux d’hydratation, votre densité osseuse, votre taux métabolique basal, votre taux de protéines, l’âge de votre corps, votre taux de graisse viscérale, votre taux de graisse sous-cutanée, votre taux de muscle ou encore votre quantité de protéines.

La balance Dara utilise la technologie brevetée de double impédance (mesure de la résistance des tissus biologiques par l'envoi d'un courant sinusoïdal de faible intensité et de haute fréquence à travers des électrodes), ce qui lui permet d’être aussi précise sur autant de catégories.

Une application qui s’adapte à votre profil

Dara est accompagnée de son application qui vous sera utile si vous souhaitez commencer un rééquilibrage alimentaire, démarrer une nouvelle routine sportive ou simplement vous tenir au courant de votre état de santé. De plus, elle donne accès à un historique complet pour chacun des indicateurs. Vous pouvez ainsi suivre votre évolution et mesurer votre progression sur les semaines et les mois à venir. Cela vous aidera à comprendre précisément les changements qui s’opèrent dans votre corps. Un bon moyen de rester motivé.

Car chaque corps est différent, la balance Dara personnalise l’analyse de votre santé de façon simple et accessible, comme si vous aviez un coach à la maison. L’application est très bien conçue et permet de consulter toutes ses mesures en un clin d’œil et de savoir où l’on se situe par rapport aux bonnes moyennes. La balance connectée Dara bénéficie actuellement d’une réduction et ne coûte que 74,90 euros, au lieu de 84,90 euros.

La montre connectée Dara pour encore plus de données

En plus d’une balance connectée, FitTrack vous propose Atria 2.0, une montre connectée, qui comme Dara, analysera avec précision plusieurs données de votre quotidien allant de votre sommeil, votre rythme cardiaque ou encore même la température de votre corps. Vous pourrez ainsi garder un œil sur votre santé à n’importe quel moment de la journée.

Atria 2.0 viendra enrichir les données de l’application également utilisée par la balance. Elle enregistre en permanence vos données physiologiques pour vous fournir une compréhension précise de votre corps.

Au-delà de leurs principales fonctions qu’Atria 2.0 et Dara remplissent à la perfection, les designs sont soignés, élégants et discrets dans la salle de bain ou sur votre poignet. La prise en main est simple et intuitive tout comme l’application (FitTrack Health). Déjà près de 800 000 personnes ont adhéré aux produits FitTrack et les ont intégrés à leur quotidien.

En combinant la montre connectée Atria 2.0 et la balance Dara, votre corps n’aura plus aucun secret pour vous et vous pourrez suivre de près vos progrès. Vous pouvez d’ailleurs dès maintenant profiter d’une réduction sur le pack Atria 2.0 + la balance connectée Dara à seulement 169,90 euros au lieu de 234,90 euros.

